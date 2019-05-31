財訊／中國無人商店未盛先衰　快速泡沫化

文／羅文欽

科技帶來創新，但創新並不一定能創富。在中國，伴隨網路科技的創新所掀起一波波的創業潮，不僅衍生出許多新業態，還孵育出了無數隻的「獨角獸」，為許多人帶來致富夢。然而，這些讓創投者趨之若鶩的新創行業和公司，還沒等到後浪推來，已經一個個泡沫化，前車之鑑有網貸、各種共享商品等，如今又多了：無人商店。

顧名思義，無人商店即無櫃台收銀和服務人員的商店。這些商店運用人工智慧技術，包括機器視覺、RFID無線射頻、感測器、深度學習、大數據、雲端運算等等，輔以應用成熟的自動販賣機，讓顧客能自助購物和結帳。

當年一片看好 無奈燒錢速度超乎想像

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發展無人商店，美國和中國動作尤為積極。2016年12月，美國電商巨頭亞馬遜宣布「Amazon Go」無人商店概念，並著手研發改良，直至2018年1月耗資百萬美元在西雅圖開設首店，目前在全美已開設12家，並計畫到2021年拓店至3000家。市場估計屆時「Amazon Go」可為亞馬遜帶來45億美元的營收；但投入的資金也非常可觀，估計達到30億美元。

相對於美國的一枝獨秀，中國的無人商店則是百花齊放。2014年10月，由徐海成等3個年輕人成立的「F5未來商店」，在廣東佛山推出第1家自動化無人商店，隨後獲得創大、TCL和創新工場的投資。2016年在廣州塔開設旗艦店，開始深耕廣州和深圳市場。

但要讓無人商店在中國家喻戶曉，還是得靠重量級企業推一把。2017年7月，正在中國推動「新零售」戰略的阿里巴巴，透過旗下的淘寶網在杭州展出無人零售快閃店「淘咖啡」。相較於「F5未來商店」以自動販賣機為主、顧客用觸控螢幕選購商品，再掃描手機以電子錢包支付，「淘咖啡」的技術含量更高，包括運用生物辨識技術、監視器與感測器來監控店內消費狀況，結帳時則採用RFID技術，從支付寶帳戶扣款。

阿里巴巴吹響中國無人商店攻擊號角後，諸家電商和零售量販巨頭相繼對無人商店進行投資。電商方面，京東於2017年10月在北京總部推出「X無人超市」體驗店，蘇寧則在2017年11月開設首家「蘇寧易購Biu」，騰訊於2018年1月在上海試營微信支付無人快閃店。在零售業方面，大潤發母公司高鑫零售於2017年6月在上海開設首家無人商店「繽果盒子」；家樂福的無人商店「智慧生活超市Le Marché」也於2018年5月在上海開幕。

線上線下零售巨頭前赴後繼湧向無人商店，當然引來了無數創業團隊和投資人的衝動，一時之間，中國的無人商店如雨後春筍，並在2017年底和2018年初來到高峰，叫得出名號的無人零售公司約有140家。…(本文節自財訊582期，詳全文)

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