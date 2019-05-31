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財訊／雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

台北市最有名的閒置逾30年大樓─福全醫院林賢喜家族的兩棟建國北路商辦，近來1~4樓悄悄趕工裝潢，準備打造成超過2000坪的新創基地，內含共享辦公室與餐飲零售空間，導入物聯網，主打智慧物業管理。

是誰說服了這位不缺錢的神祕地主家族。他叫李建成，是兆基集團董事長，今年44歲，身材挺拔壯碩，理著大光頭，戴著一副黑框眼鏡，說起話來誠懇，帶點古意靦腆；不只地主，他還說服手上握有上百間出租房的房產大戶，甘心全數資產交給兆基包租代管，進而釋出做社會住宅，甚至帶著大戶去國稅局補稅。

管理百億資產　營收翻倍跳

請繼續往下閱讀...

兆基今年成立正好滿10年，旗下事業涵括房屋出租、旅館投資、商務中心等，提供代租、代管、包租、收租規畫、店面與辦公室空間租賃、法律稅務、裝潢修繕等一條龍服務。

近年來隨著租賃市場法規的健全與被重視，以及政府包租代管的社會住宅政策而有了不小知名度，目前管理全台近9000間房產，市值約180億元的資產，員工超過270人，成為全台第1大的代租代管業者。

「這是一個不會歸零的收入。」台北市租賃住宅服務公會首任理事長、兆基集團副總陳柏勳一語道出行業的好處，不過難的是勞務密集，要有社工師、慰問師、駐點人員等，「看到住戶臉書說想自殺，半夜也要衝去關心；馬桶堵塞整層樓不能沖水，卻吸出一條牛仔褲，什麼難以想像的事都會發生。」

也因此，規模經濟是該行的關鍵，觀察兆基近三年的營收不難看出競爭優勢，從2017年的1.1億元、2018年的4億元，乃至今年預估的8億元，數字呈現倍數跳升。

李建成是台北市北投人，高中畢業後，因為父親中風，他被迫回家接手雜貨店，就近照顧病父。多年後雜貨店收攤，他透過親友介紹，進入渣打銀行的房貸放款業務部門，沒多久就成Top Sales（超級業務員），「一般人覺得缺錢的人才需要貸款，所以我同事都往小資族、受薪階級開發，我卻認為找有錢人才對，一來送審資格一定過，而且都買比較貴的房，貸款金額自然高。」

任職銀行業的5年，李建成選擇就近租屋，有次他和房東閒聊，得知原來他是2房東，專找便宜的空屋承租，花錢裝潢出租，月入高達10幾、20萬元。2006年，李建成看準房市發展，他辭去工作，找幾位股東合作成立物業管理公司，由於當時房價較低，他們先在新北市中和買下1棟樓，分成16間套房出租，之後在雙北市陸續獵房，大量購買房地產，經營收租管理事業，高峰期收租單位達到1300間。…(本文節自財訊582期，詳全文)

延伸閱讀：
蔡政府房市改革 用低稅引出大房東
 

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關鍵字：財訊雙週刊,兆基,李建成,渣打銀,物業管理,社會宅,包租代管,房地產

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