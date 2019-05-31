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瘋電影／極惡人魔　法學院優等生帥哥殺人魔

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文／賴賴

▲▼極惡人魔。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，卡司整齊，俊男美女一字排開結果竟然是殺人魔，可能是因為壞人太帥條件太好，實在很難想像他有何必要殺人咧？如果真是這位主角的話，這種從小就殺人長大，不就是心理疾病嗎？整個案件草草了率的結案，實在沒看懂這其中奧妙，不過現代就無法解開這些隨機殺人的疑問了，更何況遠在70年代，電影好看但是實在有太多謎團了，看完有好多問號，不過導演忠於真實不加油添醋難能可貴。

看完電影找了泰德邦尼的資料，確實和電影中描述得一模一樣，正因此才更不可思議，他何苦到處殺人又不承認自己有病，單單只是為了性慾和暴力罪惡滿足，他的犯罪次數也太頻繁了吧，不累嗎？這些疑問恐怕真的是無解了。

電影卡司都是認識的，所以看得特別快速入戲，雖然劇本很碎，認識這位殺人魔僅此而已，導演並沒有想表達什麼內涵，可惜了這些好演員。

片　　名：極惡人魔
英文名稱：xtremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
類　　型：歷史/傳記、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-05-17
片　　長：109分鐘
導演：喬貝林傑(Joe Berlinger)
演員：柴克艾弗隆(Zac Efron) 、 莉莉柯林斯(Lily Collins) 、 詹姆斯海特菲爾德(James Hetfield) 、約翰馬可維奇(John Malkovich) 、 吉姆帕森斯(Jim Parsons)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

改編自全美最惡名昭彰的連環殺手泰德邦迪(Ted Bundy)其生涯罪行，本片從泰德交往最久的女友伊莉莎白(Elizabeth Kloepfer)的角度切入，即使罪證確鑿，伊莉莎白多年來仍拒絕接受有關泰德邦迪的任何邪惡真相。

單親媽媽伊莉莎白（莉莉柯林斯 飾）在一次聚會中結識了泰德邦迪（柴克艾弗隆 飾），並深深被他所吸引。泰德對伊莉莎白母女倆的關心無微不至，兩人交往的7年間情愫不曾改變。直到伊莉莎白開始懷疑，警方正在追緝的「連環殺人犯」似乎正是她的情人……

▲▼極惡人魔。（圖／imdb）

▲雖然有超正女友，卻仍然無法控制殺欲。

▲▼極惡人魔。（圖／imdb）

▲自視甚高，當庭開除自己的律師，自己辯護。


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關鍵字：瘋電影,極惡人魔,賴賴,柴克艾弗隆(Zac Efron),莉莉柯林斯(Lily Collins),詹姆斯海特菲爾德(James Hetfield),約翰馬可維奇(John Malkovich),吉姆帕森斯(Jim Parsons)

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