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鴻海史上首次自辦法說會　6／11由5位董事候選人主持

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▲▼郭台銘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導　

鴻海（2317）今天（30日）晚間發出邀請函，預計6月11日將在土城舉辦法說會，這是鴻海史上第一次自辦法說會，屆時將會由對五位董事候選人主持，針對鴻海的競爭利基及未來發展計畫，對外界說明。

鴻海預計6月21日召開股東會，今年由於董事長郭台銘宣布投身角逐總統大位，因此外界關注由誰接班的問題，日前董事會通過新任董事候選人名單，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權，對此，郭台銘受訪表示「絕對不會回去當董事長」，並透露接班人不是鴻騰精密主席盧松青，也不是夏普社長戴正吳。

請繼續往下閱讀...

▲▼鴻海S次集團總經理暨京鼎董座劉揚偉。（圖／記者李毓康攝）

▲外媒點名鴻海S次集團總經理暨京鼎董座劉揚偉接班呼聲最高。（圖／記者李毓康攝）

正當外界將所有關注焦點都放在6月21日的股東會時，鴻海今天晚間發出邀請函，預計6月11日將在土城舉辦法說會，這是鴻海史上第一次自辦法說會，屆時邀請投資人參訪鴻海45周年回顧展，由對五位董事候選人主持，也就是除了郭台銘以外，將由呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳出面，針對鴻海的競爭利基及未來發展計畫，對外界說明。

鴻海近期股價波動劇烈，自從郭台銘宣布參選之後，適逢中美貿易戰、華為禁令等影響，已經連續10個交易日遭到三大法人賣超，共賣出11萬多張，股價又回到波段起漲點，今天收在73.4元，漲幅1.66%，成交量4萬多張。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,法說會,呂芳銘,劉揚偉,李傑,盧松青,戴正吳

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