家族金控董事會成員都是自家人　顧立雄盯上

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄今天(30日)召開記者會，會中表示，目前我國金控或銀行董事會普遍存在5大問題，包括董事會成員都是家族成員，不符合多元性原則；另也將限制各金控董事會中只能有1席是專業經理人，會針對各家金控採個案式管理，分別列出須立即改善或限期改善，要求各金控改善董事會組成情況。

顧立雄表示，強化董事會職能至為關鍵，少數金控存在股權高度集中的問題，還有董事會結構有待強化的問題。目前各金控董事會主要有5大問題，包括獨董席次過少、專業董事人數及來源少、開會頻率低、常董會替代董事會功能、董事會職能不足等。

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顧立雄強調，董事會多元性跟股權集中與否有很大關聯，若股權過度集中某個家族或成員，董事會成員都是其家族成員，就不符合原則。

另外，專業經理人也不宜兼任董事會成員，顧立雄說：「太多專業經理人作為董事會成員，表示意見時其他董事都不敢再說什麼，這就是人性，董事會跟經理人職責應該要劃分清楚，銀行經理人都排到金控裡當董事會成員，這狀況我認為不宜。經理人在董事會裡人數不宜過多，最多就一位，董事會開會時成員過多是經理人，會有礙開會效果。」

媒體詢問，如果是金控董事會成員中有旗下子公司銀行總經理跟董事長，會被要求改善嗎？顧立雄回應，董事長或副董本身就是董事，但總經理就是專業經理人，最多只能有1位列為董事會成員。

但顧立雄表示，董事會多元化現在沒有辦法設立通案監理原則，只能從個案來檢視情況，類似行政指導的概念，如果須要改善的項目不多，只要限期改善即可，但若需要改善的項目太多，就須列入立即改善名單。他也透露，目前盤點來看，須要立即改善的不多，大多是銀行，需要逐步改善的比較多金控。