日本清酒爭議！財部駁斥媚日　合理降低偏高關稅產品

▲財政部今日發聲明，降低日本進口商品關稅，是合理降稅，並非因為核食公投、媚日。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（30）日通過「海關進口稅則」，降低對日進口商品10項商品關稅，也包含穀類酒的關稅從40%降低到20%，日本清酒成為最大受益者。也使得藍營立委包含國民黨立委曾銘宗、賴士葆，以及費鴻泰都批評是「不平等條約」、「漢奸條款」。

關務署表示，今(30)日立法院財政委員會審查通過的「海關進口稅則」部分稅則修正草案，外界認為部分降稅農漁產品是與核食公投有關，並非事實。

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此次，農漁工產品降稅，主要是針對稅率偏高項目調降關稅，係為推動經貿自由化及我國參與區域經貿協議須作調整所作的努力。根據關務署的資料顯示，台灣的關稅平均名目稅率大約是6.37%、相較於美國的4.01%、日本4.69%，台灣的關稅確實有偏高，其中農業的產品的稅率大約是15.12%，農業產品的關稅也確實偏高。

因此這次，財政部調整關稅的原則有五：一，農漁產品及加工食品關稅稅率偏高者；二，與國內產品無明顯替代；三，國內無產製或產量少；四，進口比例高；五，對產業影響小等原則選定，並經產業主管機關完成稅式支出評估。

針對這次降低日本進口關稅項目，預估稅損1億6,000多萬元，但這次調降關稅的日本產品除了日本清酒外，還有山藥、味噌、穀類酒、蛋黃醬、咖哩醬等，預估這些食品也會更為便宜。

海關進口稅則部分稅則修正草案今日立法院財政委員會審查通過，仍須交付立法院院會完成二、三讀程序，方完成立法程序。



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