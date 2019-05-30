貿易戰加劇！資金尋求避風港　美債殖利率「倒掛」12年來最嚴重

▲分析師認為，若中美貿易戰持續、美國經濟數據疲弱，美國10年期公債殖利率恐跌至2%。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

隨著投資人對中美貿易緊張局勢及全球經濟前景的擔憂日益加劇，美國10年期國債殖利率周三（29）一度下跌至2.21%左右，較年初時下降了50個基點。由於債券市場的經濟衰退信號愈演愈烈，美國3個月與10年期公債殖利率差已降至負12.3個基點，為2007年以來最嚴重的倒掛。

彭博報導，法國興業銀行策略師拉加帕（Subadra Rajappa）表示，中美關係惡化、英國脫歐焦慮再現，各種地緣政治壓力使投資人對於高風險資產需求降低。投資人認清中美貿易對峙可能變成持久戰的現實，引發了一輪空頭回補。「市場開始意識到中美貿易談判可能會繼續拖下去。」她認為，先前外界對於談判結果太過樂觀，現在這種樂觀情緒正在逐漸消除。

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拉加帕表示，在長期不確定的情況下，避險需求將可能使10年期國債的殖利率跌至2%。此外，隨著投資者逐漸消化聯準會的政策路徑，殖利率應會進一步下跌。法國興業銀行預估聯準會2020年將會降息100個基點，而聯邦基金期貨顯示市場消化的降息幅度約為75個基點。

Columbia Threadneedle Investments固定收益業務全球副主管塔努左（Gene Tannuzzo）表示，若美國經濟數據疲軟，投資人將押注聯準會貨幣政策走向寬鬆，10年期公債殖利率將可能因此跌至2%。「如果我們看到申請失業救濟的人數大增或製造業指數跌至50，10年期公債殖利率可能會跌至2%。」

彭博社調查估計，截止5月25日的一周內首次申請失業救濟的人數將達21.4萬人，高於上周的21.1萬人。而5月ISM製造業指數料達53，高於上個月的52.8。