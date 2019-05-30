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5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

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▲▼鴻海股東會。董事呂芳銘（圖／記者李毓康攝）

▲亞太電信董事長呂芳銘認為，5G頻譜訂出100M取得上限，是讓三大殺二小（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

台灣釋出5G頻譜在即，不過該怎麼做還有著許多討論；不過，近期卻傳出政府有意訂出單一業者最多可取得100M的頻譜上限，對此亞太電信董事長呂芳銘認為，在三大（中華電、台灣大、遠傳）都要大頻寬的情況下，將會殺了二小（台灣之星、亞太）。

根據現在通傳會（NCC）的規劃，首波5G頻譜將釋出3.5G中頻段、270MHz頻寬，28G高頻段將釋出2,500MHz，以及1,800MHz頻段釋出20MHz以作為加強覆蓋的搭配頻段；而現階段中頻段的技術較為成熟，也是五家業者競爭廝殺最為激烈的部分。

請繼續往下閱讀...

呂芳銘認為，3.5G中頻段的270M裡面有些有衛星干擾的問題，頻譜不夠乾淨，單一業者若取得頻寬訂上限可取100M，再加上三大業者也不是「吃素的」，這不是放任三大殺二小嗎？

另一方面，遠傳總經理井琪認為，首波釋出了270MHz頻寬當中，有100M是不乾淨的；在單一業者最高可取得100M的情況下，又開放五家業者進場競爭，將會使得5G頻譜得標金變得相當可觀。

井琪也指出，若是將頻譜取得上限頻寬是100M，龍頭大哥中華電一定砸錢不手軟、就是要拿滿100M，這對小家業者來說，是不要他們活了嗎？

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關鍵字：5G,釋照,亞太電信,呂芳銘,遠傳電信,井琪

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