和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

▲和碩董事長童子賢臨門一腳 經部：台商回流優惠中小企業也可望適用。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，政府力拚台商回流政策。在和碩董事長童子賢建議下，經濟部決定推動台商回台投資行動方案，相關優惠也能擴及根留台灣或是中小企業，經濟部長沈榮津也對外承諾，絕對不會「大細漢」，將在二周內提出優惠方案。

美國擬全面對陸課稅，加上封鎖華為，台科技業大廠紛紛回流台灣，其中全球第二大電子代工廠和碩，申請投資額達149億元，上周獲經濟部核准，讓台商回台投資金額累計衝到3100億元。

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▲經濟部長沈榮津表示，將在二周內提出根留台灣企業及中小企業優惠方案。（圖／記者屠惠剛攝）

目前政府針對回台投資的台商，在貸款時給予銀行委辦手續費1.5％的補助，但不少業界向立委諸公反映，根留台灣的企業，多屬中小企業，在這波台商回流潮中沒有相關優惠，平時連貸款都不見得借得到，比較起來不公平，建議政府應提出中小企業的優惠方案。

經濟部長沈榮津表示，根留台灣企業及中小企業，可望提供貸款等相關補助，包括貸款利率優惠不超過由2年期定期利率加年息0.5個百分點機動計息（現為1.595％），及補助銀行委辦手續費1.5％等。

另外，為讓國內產業升級，這次研擬優惠方案將設有申請門檻，包括智慧機械、5G等自動化機械設備投資 ，或是能針對產業加值、產業轉型提出具體計畫者，才能適用優惠補助。