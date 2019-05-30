貿易戰升級美中兩敗俱傷　法人分析G20峰會前市場走勢



▲美中貿易戰演變至今，雙方都受到不小的影響，市場高度關注6月底將登場的G20峰會發展。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易戰從關稅戰變成科技戰，如今又因大陸放話演變成「稀土戰」，讓市場避險情緒再度攀升，帶動美元走強，且全球股票、公債殖利率與大宗商品價格同步走低，美債殖利率曲線再度出現反轉。市場聚焦6月底將登場的G20峰會前市場走勢，以及屆時會不會有結果？美元和人民幣的走勢又會如何？

首先，摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，無論從稀土戰，到下一波消費品的漲價，不僅中國大陸受傷，也影響了美國，甚至全球的經濟，根據彭博預估，若雙邊關稅升級至25%之後，會衝擊全球GDP約0.6%。

而去年貿易戰的期間，因川普減稅政策讓企業獲利成長，美股大多是上漲的，但因今年央行的貨幣政策轉調，加上市場感受到貿易戰也會讓美國產生衝擊，美股從過去一個月高點到現在跌了將近6個百分點左右。林雅慧認為，此波延燒勢必影響短期投資面的情緒，在G20前仍為震盪行情。

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第二，美國10年期公債殖利率持續走低，與3個月期公債殖利率差不斷拉大，已達12年來最大差距，林雅慧表示，這除了反應市場的不確定性，也意味著投資人看壞經濟前景。她說，「目前利率要大幅回升真的很難」。

▼摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧。（圖／摩根投信提供）

投資下一步又該如何？林雅慧認為投資人的預期報酬率要做調整，在「低利環境尋找收益」是現在最主要方向，而目前低利率環境再現將有利於債市表現，後續投資人也可以觀察每月公布的通膨率（CPI），以及美國聯準會Fed接下來的談話；與其抱著黃金跟現金，不如投入有息收保護、違約率仍低的高收益債，以及高信用評等、抗波動的美國複合收益債券，參與中長期投資契機。

至於貿易戰還會打多久？6月底將登場的G20峰會能不能有結果？林雅慧認為，儘管貿易戰衝擊很大，今年投資環境依舊有值得期待之處，她評估，在川普為了2020總統大選，以及大陸官方的態度由「減債去槓桿」轉向「穩增長」多次降準、減稅降費的狀況下，未來仍有機會達成初步協議，最多就是「維持現狀」，但她也說這次牽扯到華為事件，貿易戰可能會「拉長時間」。

最後，其他主要貨幣的國家央行今年初就預先降息，對美國利差擴大，主要貨幣兌美元大多貶值，而美元又受到避險情緒升溫走強。林雅慧分析，短期來看美元仍會維持相對強勢，除非第3、4季市場情緒有好轉，以及美國出現財政赤字讓美元走貶。

至於人民幣的部分，儘管過去一個月貶勢加重，但林雅慧說，大陸官方今年出面信心喊話維穩匯價，在權衡減輕關稅戰衝擊，避免貶勢加重資本外流預期下，她認為人民幣短期可望止貶回穩於區間浮動，不會破7，接下來得取決於人行貨幣寬鬆力道、貿易戰後續發展以及6月中下旬的聯準會利率決策會議。