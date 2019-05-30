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矽谷新創羽渡科技打造無人機共享平台　解決飛安風險

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▲▼矽谷新創團隊打造無人機共享平台。（圖／業者提供）

矽谷新創羽渡科技。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

來自美國矽谷的台灣新創羽渡科技開發出智慧無人機隨叫即用平台（DaaS: Drone-as-a-Service），透過搭配的無人機空拍共享營運方案「Go Drone！」，解決飛安授權與資安控管問題，將在5月29到31日InnoVEX 2019首次問世。

Go Drone是一套由羽渡科技所自主開發DaaS技術，在2018年來台設立研發營運據點後，所完成商品化的B2B共享無人機營運方案。業者或機構可以透過Go Drone輕鬆加入共享無人機營運建置；企業可以根據自身場域環境的特殊需求，量身打造無人機起飛、降落及飛行路徑的空拍服務。

請繼續往下閱讀...

經由後端系統全自動操控，大幅排除人為不當操控，可能發生的飛安和資安風險。欲安裝Go Drone的業者只須聯絡預約專業的場域工程師到場規劃、安裝，共計四個精簡步驟，就能在極短的時間內，採用無人機加值現有的服務內容，成為拓展業務、增加收入的最佳幫手。

運用業者所建置的B2B共享無人機營運方案，任何來訪的遊客可以使用手機免費的EverduitApp即時搜尋並取得業者機構的授權，享受「隨叫即用（DaaS）」的無人機空自拍服務。

全球首創的「Go Drone！」在5月29日到31日的InnoVEX 2019「Go Drone Tour」和您面對面，與您搶先體驗無人機隨叫即用的新世代空自拍共享管理技術，共同開創智聯無人機共享經濟。

▼矽谷新創團隊打造無人機共享平台。（圖／業者提供）

▲▼矽谷新創團隊打造無人機共享平台。（圖／業者提供）

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關鍵字：Computex,InnoVEX,新創,矽谷,羽渡

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