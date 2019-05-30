中美貿易戰兩敗俱傷　Fed報告：台灣、南韓和東南亞才是真正贏家

▲紐約聯邦準備銀行發布的最新報告稱，台灣、南韓及東南亞國家是中美貿易戰真正的贏家。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

中美貿易戰打得火熱，據紐約聯邦準備銀行發布的最新報告，初步判定雙方都將付出代價，中國大陸的出口下滑，而美國消費者則面臨漲價的威脅，兩敗俱傷下，真正贏家便是中國大陸在亞洲的競爭對手：台灣、南韓及東南亞國家。

華爾街日報報導，紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve）經濟學家發現，美國總統川普對價值2000億美元的中國大陸進口商品加徵25%關稅，將使每個美國家庭的年支出增加831美元。其中部分是因進口商將提升的關稅轉嫁給消費者，但更大的影響來自整體平均物價上漲，因消費者拋棄中國大陸商品轉而向價格較高的外國供應商。雖然這些外國商品在加徵了25%關稅的大陸貨面前仍相對便宜，但整體平均花費仍將增加，而這會是更大的衝擊。

請繼續往下閱讀...

自去年9月美國對中國大陸商品加徵第3輪關稅生效後，美國自中國大陸的進口開始下滑，去年10月成長率還有8%，到了今年3月轉成減少18%。

而同一時間，美國自台灣的進口成長率由原先的12%增加至21%；越南輸美的增長幅度則更大，從15%增加至34%；美國自南韓進口量也翻倍的增長，成長率從去年第四季的9%，增長至今年第一季的18%。

這些貿易轉移有部分可能是中國大陸商品改道，經鄰近國家轉輸入美國，因為儘管中國大陸整體出口增長放緩，但2019年第一季大陸對東南亞及台灣的出口增長確是加速的。許多美國決策者認為，如果能成就更廣泛的戰略目標，這些美國家庭感到些許痛苦是值得的。但無論如何，中美貿易衝突最大的贏家仍是太平洋地區國家。