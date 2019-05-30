　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前行政院長陳冲。（圖／記者吳靜君攝）

▲以前行政院長陳冲為首的新世代金融基金會建議，非金融業經營匯兌應該降低刑責。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

前行政院長的陳冲所領導新世代金融基金會今(30)日舉行「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，建議非金融業經營存款與匯兌的刑責，應該要分開，並且經營匯兌業務應該降低至3年以下。

因應金融科技的發展、數位時代的來臨，消費者、民眾的匯兌方式將會愈來愈多元，但是由於法規尚未開放，若透過非金融業者的管道匯兌、匯款，都要面臨刑責的問題。新世代金融基金會今日舉行「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，討論現在的熱門的議題，也就是非金融業經營匯兌的問題。

請繼續往下閱讀...

目前台灣尚未開放，非金融業可以經營匯兌，所以近期最為外界關注的案例是，新創業者櫻桃支付（CherryPay）向金管會申請進入沙盒實驗，至今尚未核准。因為現在法令尚未許可，如果非金融業經營匯兌，一般會稱為「地下匯兌」，依據銀行法所規範，具3年以上、10以下的有期徒刑，且依據銀行法規範，非金融業的吸收存款、匯兌的處分綁在一起。

律師林誼勳認為，有法官的判例顯示，非金融業經營匯兌業務，在無匯兌詐欺的情況之下，判3年以上的刑責，法官認為刑期過重而減輕刑責；若由法官依自由心證或勇氣減輕其刑，恐生爭議；政大教授張冠群則以日本為例，現行資金結算法下的資金移動業者(包括電子支付業者)，資金移動單日上限100萬日圓，約新台幣29萬多元。

新世代金融基金會整理各學者意見，認為非法吸收存款與非法匯兌的處分應該要分開；並且降低非法匯兌的刑責，最低應該在3年以下；並認為跨境匯兌業務應開放給非銀行辦理，不應以洗錢防制、詐騙或維持金融秩序等理由阻擋。

ET快訊
翁柏宗閃辭NCC代理主委！政院：陳耀祥接任
吳子嘉爆「韓國瑜外遇10多年還有私生女」　韓國瑜怒了要提告
泰皇特赦！台灣25詐欺犯返台　「瘦了一圈」邊嗑便當邊流淚

關鍵字：陳冲,新世代金融基金會,研討會,金融科技,數位時代,地下匯兌,非金融業經營匯兌,刑責

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

日本清酒快降價囉！關稅下降加持　降價幅度一成

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

罰不完！南山人壽今再吞第4張罰單　炒股案遭重罰660萬

矽谷新創羽渡科技打造無人機共享平台　解決飛安風險

股匯兩樣情！台股大漲81點　新台幣卻貶破31.6續創28個月以來新低

中美貿易戰兩敗俱傷　Fed報告：台灣、南韓和東南亞才是真正贏家

【廣編】傳產擺脫夕陽刻板印象　科技紡織崛起大行其道

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

罰不完！南山人壽今再吞第4張罰單　炒股案遭重罰660萬

矽谷新創羽渡科技打造無人機共享平台　解決飛安風險

股匯兩樣情！台股大漲81點　新台幣卻貶破31.6續創28個月以來新低

中美貿易戰兩敗俱傷　Fed報告：台灣、南韓和東南亞才是真正贏家

【廣編】傳產擺脫夕陽刻板印象　科技紡織崛起大行其道

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

繳稅最後倒數！　5家銀行信用卡還有回饋名額

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

又有鋒面接近！氣象局示警午後防強降雨　「一張圖看周末雨怎麼下」

0531好星運開關│雙子開好運，為巨蟹打打氣

中職／林煜清先發預計投5局　陳品學下二軍調整1場

法網／對手棄賽送大禮　詹家姐妹躺著晉32強

4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞...呼吸還卡節拍

端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

「漢光35號演習」國軍反擊操演　金山中角灣「灘岸殲敵」

財訊／郭董背後高人操盤　韓國瑜慘遭大面積切割

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

美股重挫300點　債市出現衰退..

戴偉民：台積電不幫華為沒備胎了

華為手機慘掛！外資：這2家是最..

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨..

影／傳外籍航空擬收購遠航？張綱..

華為禁令再擴大！美光暫停供貨

新鮮人求職想成功平均得投225..

台達電Computex秀8K綠..

鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應..

哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至..

新加坡政府棄中回台加碼我國6大..

滙豐：今年下半年美元、日圓仍持..

更多熱門

相關新聞

台美衛生福利政策研討會　經驗與成果交流

由衛生福利部辦理「2019台美衛生福利政策研討會」，5月26日上午邀集7位美國重要衛生福利領域之官員及專家學者，參訪台南市南區金華社區並進行經驗交流，會議主題為「健康前景集眾創福」，市長黃偉哲表示，台南市沒有最好，只有更好！市府團隊一直以來致力於讓台南變得更好。

搶黃燈！檢察官：肇事仍有民刑事責任

交往中拍裸照　檢察官：千萬不要！

假新聞問題　法界：有疑則不發

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面