金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

▲以前行政院長陳冲為首的新世代金融基金會建議，非金融業經營匯兌應該降低刑責。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

前行政院長的陳冲所領導新世代金融基金會今(30)日舉行「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，建議非金融業經營存款與匯兌的刑責，應該要分開，並且經營匯兌業務應該降低至3年以下。

因應金融科技的發展、數位時代的來臨，消費者、民眾的匯兌方式將會愈來愈多元，但是由於法規尚未開放，若透過非金融業者的管道匯兌、匯款，都要面臨刑責的問題。新世代金融基金會今日舉行「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會，討論現在的熱門的議題，也就是非金融業經營匯兌的問題。

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目前台灣尚未開放，非金融業可以經營匯兌，所以近期最為外界關注的案例是，新創業者櫻桃支付（CherryPay）向金管會申請進入沙盒實驗，至今尚未核准。因為現在法令尚未許可，如果非金融業經營匯兌，一般會稱為「地下匯兌」，依據銀行法所規範，具3年以上、10以下的有期徒刑，且依據銀行法規範，非金融業的吸收存款、匯兌的處分綁在一起。

律師林誼勳認為，有法官的判例顯示，非金融業經營匯兌業務，在無匯兌詐欺的情況之下，判3年以上的刑責，法官認為刑期過重而減輕刑責；若由法官依自由心證或勇氣減輕其刑，恐生爭議；政大教授張冠群則以日本為例，現行資金結算法下的資金移動業者(包括電子支付業者)，資金移動單日上限100萬日圓，約新台幣29萬多元。

新世代金融基金會整理各學者意見，認為非法吸收存款與非法匯兌的處分應該要分開；並且降低非法匯兌的刑責，最低應該在3年以下；並認為跨境匯兌業務應開放給非銀行辦理，不應以洗錢防制、詐騙或維持金融秩序等理由阻擋。