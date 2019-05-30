　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

繳稅最後倒數！　5家銀行信用卡還有回饋名額

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼信用卡、卡債、理財（圖／記者黃克翔攝）

▲想用信用卡繳稅，目前還有5家銀行有回饋名額。（圖／記者黃克翔攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

距離所得稅繳稅截止日剩下最後倒數2天，還沒有繳稅的民眾，如果想用信用卡賺回饋，統計到昨天(29日)，還有5家銀行信用卡繳稅「尚有名額」或「無名額限制」。

Money101董事總經理周純如表示，根據財政部統計，過往大約都有9成以上納稅義務人選擇以信用卡繳稅，這主要是因為相較現金、帳戶扣款等繳稅管道，信用卡繳所得稅可以享有分期0利率、現金或點數回饋、紅利折抵稅金或是抽獎等好康，多數銀行還免收手續費，是每年納稅義務人關注的重點。

請繼續往下閱讀...

周純如進一步提到，隨著所得稅申報進入尾聲，許多銀行祭出的紅利、現金回饋由於都有名額限制，報稅報晚了，也只能與部分銀行推出的好康擦身而過。不過，有些銀行推出的繳稅優惠並無名額限制，抑或是尚未額滿，適合「晚鳥族」善加利用，報稅仍享好康。

如何選擇一張適合自己的繳稅神卡呢？繳稅之前應先了解今年須繳多少稅額，接著再將挑卡重點放在各家銀行祭出的紅利點數或刷卡金回饋率、了解繳稅0利率分期的稅額門檻，或是抽獎獎品是否有吸引力等因素來挑出今年的繳稅信用卡。綜觀來說，免收手續費是各家銀行推出繳稅優惠的基本款，建議選擇可同時享有回饋、抽獎資格的信用卡來繳稅，好康賺最多。

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲9成以上納稅義務人選擇以信用卡繳稅。（圖／記者林敬旻攝）

周純如表示，偏好現金入袋的民眾可以將目光關注在提供刷卡金、紅利點數回饋的銀行，另外，繳稅前應先向銀行確認是否仍有「回饋名額」。整理截至5月29日，「尚有名額」或「無名額限制」的銀行，像是花旗全卡別繳稅享0.5%回饋，不限稅額門檻，通通都能賺到刷卡金，官網上明載限前20萬名，不過，只要花旗卡友仍可成功登錄活動，即表示順利取得回饋資格。

「中信商旅鈦金卡」繳稅享0.3%，回饋無上限，而這是該卡片原本就有的特色，沒有名額限制，適合一年當中要繳納多種稅款的民眾。「玉山Pi拍錢包信用卡」繳稅享1% P幣回饋，上限2000 P幣，無名額限制，但記得登錄活動。

「台新FlyGo卡」以及「台新@GOGO卡」不限稅額皆享1%回饋的活動，適合稅額低於1萬元的上班族，不過名額僅限2萬名，Money101於5月29日下午實測，登錄順位為2萬7000多位，想拿繳稅回饋，未必如願；另外，台新也有提供無名額限制的繳稅送現金活動，全卡友繳稅滿1萬元送100元刷卡金、繳稅滿5萬元送200元刷卡金、滿10萬稅額享0.3%回饋，持卡人要記得登錄活動。

另外，土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐6家銀行JCB持卡人以台灣行動支付APP「HCE手機信用卡」完成繳稅，可獲得50元刷卡金，若以繳稅金額落在1萬元以下，回饋率至少都有0.5%以上，該活動限量2萬名，在截稿前都尚未額滿。

星展提供全卡友繳稅達1萬元，享100元刷卡金，最高可享1%回饋，需登錄，同樣也無名額限制。

華南銀則提供紅利點數為誘因，鼓勵持卡人多刷卡，只要5、6月的一般消費高於繳稅金額或是加計稅額超過6萬元，即可享紅利回饋，上限5000點。

信用卡繳稅另一個關注重點就是許多銀行推出的分期0利率優惠，可用來減輕繳稅壓力，包含中信、富邦J卡、玉山、永豐、彰銀等最高可分12期；台新、國泰、渣打、華南、一銀、星展、土銀、華南等銀行最高可分6期；合庫、兆豐最高可分9期。Money101提醒，要申請分期0利率，民眾要特別留意有無符合銀行的「指定條件」，像是「稅金門檻」等，並且「網路登錄」或是「語音登錄」才算成功申請。

▼信用卡繳稅前應先向銀行確認是否仍有「回饋名額」。（圖／記者林敬旻攝）

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
半夜觀音山跑山！「G6眼鏡男」摔車磨破臉　廟公：遇到抓交替
楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩IG留1句話宣示主權Ma
大同區一男一女陳屍屋內！　女方「頸部有傷口」

關鍵字：信用卡,繳稅,所得稅,報稅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

繳稅最後倒數！　5家銀行信用卡還有回饋名額

新鮮人找工作起薪創新高　大學畢業平均起薪29K、碩士32.5K

華為遇上美方禁令圍堵　亞太呂芳銘：5G可能出現兩套標準

廣達林百里現身經濟部業務會報　為產業AI化提建言

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

貿易紛擾美體質依舊強壯　高收益債下半年看旺

談5G企業專網　遠傳總座井琪：反對這項規劃

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

繳稅最後倒數！　5家銀行信用卡還有回饋名額

新鮮人找工作起薪創新高　大學畢業平均起薪29K、碩士32.5K

華為遇上美方禁令圍堵　亞太呂芳銘：5G可能出現兩套標準

廣達林百里現身經濟部業務會報　為產業AI化提建言

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

貿易紛擾美體質依舊強壯　高收益債下半年看旺

談5G企業專網　遠傳總座井琪：反對這項規劃

《絕地求生M》迎第七賽季　改版內容一次看

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

蕭敬騰曝夢幻車款「一台公車」　志向當司機：想買挖土機！

被質疑透過「卡神」帶風向　謝長廷：尊重每個人的想像力

曾銘宗打經濟牌　接任國民黨立院黨團總召　

泰皇特赦！台灣25詐欺犯返台　「瘦了一圈」邊嗑便當邊流淚

油頭男戴鑽戒裝闊「帶妳去按摩」　摩鐵下藥嫩妹性侵

Redmi攜手《X戰警：黑鳳凰》　推5款Note 7聯名手機殼

城市山人／攀登聖母峰的榮耀：登山精神的質變和台灣遠征的未來

《亞太實力指數》美中日居前3大　台灣退步列第14...落後越南

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

財經熱門新聞

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

美股重挫300點　債市出現衰退..

戴偉民：台積電不幫華為沒備胎了

華為手機慘掛！外資：這2家是最..

影／傳外籍航空擬收購遠航？張綱..

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨..

華為禁令再擴大！美光暫停供貨

台達電Computex秀8K綠..

鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應..

哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至..

新加坡政府棄中回台加碼我國6大..

彩券、統一發票未來中獎5000..

全聯8元買報紙中1000萬大獎..

更多熱門

相關新聞

「報稅神器」助攻　大家族報稅5分鐘

民進黨立委施義芳27日時質詢時表示，雲林地區大家口耳相傳有一個省稅神器，只要把家族成員的所得資料輸入，就可以知道由誰報稅最有利。中區國稅局今日證實，確實一位稽核熟悉報稅法規與電腦開發，大家族報稅從以前要1個小時，還會卡台，瞬間變成5~10分鐘就報完稅，所以才在民間流傳開來。

誆三星台灣總代理富二代　已婚男騙財騙色

信用卡繳稅　具延遲繳稅效果

傳說中「報稅神器」　財長都心動了

Windows、MAC、平板線上報稅不卡卡　全是這位「酸民」幫的忙

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

PSY神隱認了現身YG社長酒席

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面