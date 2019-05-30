新鮮人找工作起薪創新高　大學畢業平均起薪29K、碩士32.5K

▲畢業季即將到來，不少新鮮人躍躍欲試，搶當職場早鳥族，提前在公司卡位。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

6月畢業季將至，不少新鮮人開始當起早鳥，希望在職場裡先同儕一步。人力銀行調查顯示，9成8新鮮人計畫開始找工作，最嚮往投入餐旅、科技、批發等行業。此外，企業願意給大學畢業生起薪近30K、碩士畢業起薪為32.5起跳。

yes123求職網最新調查指出，今年有98%應業畢業生或剛退伍的新鮮人，想要先找工作、不升學，其中又有59.3%的人透露，已經開始找工作；至於新鮮人預期薪資，平均為3萬1272元，與去年的3萬3元相比，增加4.2%，一舉創下6年來新高。

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另從交叉分析來看，學士的期望值是3萬560元，碩士的期望值為3萬3464元，而企業願意提供學士起薪平均為2萬9329元，一舉創下6年以來新高，碩士則為3萬2531元，也改寫12年以來新高。

▲調查顯示，企業願意給大學畢業生起薪近30K、碩士畢業生起薪則為32.5K起跳。（圖／資料照）

調查也指出，「餐飲住宿與休閒旅遊」奪下新鮮人第一份工作最想要進入的行業，再者是「科技資訊業」，「批發零售與貿易」排名第3，而「金融保險與會計統計」及「大眾傳播與公關廣告」則名列第4、5名。

另在6至10名的行業方面，又分別為「一般服務業（不含餐宿休旅）」、「運輸與物流倉儲」、「文教業」，以及「影音設計與時尚藝術」、「營建與不動產」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，八年級生一畢業，選擇搶先就業或創業，而不繼續進修，反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢，加上役期縮短，景氣觸底回溫、貿易戰變數等影響，帶來擴點、展店、遷廠、轉單等效應，企業任用新人意願提高，因此如果畢業前就開始投遞履歷，也就是最積極的「求職早鳥族」，其中有不少人已經找到工作。