貿易紛擾美體質依舊強壯　高收益債下半年看旺

▲川普在中美貿易戰中熱衷拿關稅當武器。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

美中貿易戰紛擾不斷，短期難落幕，然而在美國企業財報優於預期、經濟成長步伐穩健，加上全球主要央行態度轉趨鴿派，有助於維持高收益債市的續漲動能。

柏瑞投信表示，雖然全球景氣放緩，但美國經濟未見衰退跡象，加上美國聯準會（Fed）越來越趨向寬鬆，刺激高收益債的投資需求攀升，不論從基本面、技術面來評估，高收益債下半年還有行情可期。

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柏瑞投資高收益債海外投資主管葉凡克（John Yovanovic）表示，2017年開始，美國國庫券殖利率攀升，導致美國高收益債的投資需求下降且流入新興市場債的資金也減緩。

不過，2019年以來，隨著市場氣氛好轉，高收債市出現反彈，資金流也開始轉向，重新擁抱風險性資產，帶動高收益債的投資需求攀升。

另一方面，儘管高收債企業財務危機的誇大消息時有所聞，但是仔細觀察，發債企業的基本面仍舊健全，且評估財務指標之一的利息保障倍數幾乎來到歷史高點，顯示企業的長期償債能力很強，支付利息的能力很好。雖然目前整體高收益債市的吸引力不如2018年底，但是特定發債企業與產業仍具備良好的動能與前景，還是有潛藏的投資機會。