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談5G企業專網　遠傳總座井琪：反對這項規劃

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▲▼遠傳總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台北5G國際高峰會（Taipei 5G Summit）於今（30）日登場，會中更宣布了台灣自主研發的5G專網生態鏈；不過身為與會廠商之一的遠傳電信，對於5G企業專網有不同的看法。遠傳總經理井琪指出，政府為什麼要電信業者花了幾百億的成本標頻譜，結果只能提供消費者服務；另一方面卻又鼓勵企業用戶自己打造專網？

井琪表示，在5G的垂直場域中，網路連接能力是最底層的技術，而最難的部分是在上層的應用；而企業端光是為了上層的5G應用，就要花上諸多心力，結果現在政府又鼓勵他們自己買設備、自己架設網路，甚至是維運。

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「換另外一種方式來說，如果維運的部分由政府或企業自己進入，那我們這些電信公司要做什麼？」井琪指出，一家電信公司為了5G頻譜的標案，都得花上幾百億的成本支出，結果最後只能提供消費者服務；而且眾所皆知的是，消費者端的5G電信需求一開始不會有太大。

如果政府要求各產業自己蓋5G建設，然後國家又賣給他們很便宜的頻譜，那這樣的生意哪家電信業者要做呢？井琪認為，這項規劃相當不公平，國家不應該顧此失彼。

井琪表示，如果政府是擔心電信業者不採用國產通訊設備，而鼓勵其他企業購買國產設備，然後再給他們便宜的頻譜，那對電信業者來說就是不公平。如果政府希望電信業者使用國產設備，但是國產貨的成本又比國外的成本高，那麼國家其實可以補助電信業者，以做為鼓勵購買的動力。

另外，如果以電信業者使用國外設備而可能有企業數據外洩的疑慮來作為設置5G專網的理由；井琪認為，每一家電信公司都有經過通傳會（NCC）的檢核，電信公司的資安能力不可能不被信任。

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關鍵字：遠傳電信,井琪,5G專網

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