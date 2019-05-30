　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘罵國民黨，不理他提的手機民調。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（30）日接受訪問時提到，選民最關心的是經濟議題，但現在的民調似乎都沒反映出這個部分，「再給我一點時間，我的民調一定會起來」，而談到國民黨沒有手機民調，他表示，「國民黨沒人理我」。

郭台銘也再次呼籲國民黨中央，應該要效法民進黨將手機民調納入這次的總統初選，「國民黨沒人理我」，他認為這樣也會對自己的民調較為有利，「我相信自己的支持者是年輕族群和想拚經濟的人，但他們都會出門拚經濟，可能不會待在家中。」他更強調自己有信心能在國民黨的初選中勝出。

請繼續往下閱讀...

被媒體問到前行政院長賴清德近日批評他沒有行政經驗，郭台銘認為，其實行政經驗都是通的，一般公司中也是有行政體系，重要的是有沒有執行力跟魄力，「賴院長應該要自己要展現魄力，他都被迫害到這樣的地步了。」而談到近日總統蔡英文的民調開始有起色，郭台銘認為，「大家應該要去思考，蔡英文的民調有起色，究竟是她拚經濟的成果換來的，還是拉下賴清德才起來的。」

《美麗島電子報》今日公布最新民調，假設國民黨派出高雄市長韓國瑜、民進黨推行政院前院長賴清德出馬，且柯文哲確定要參選，那柯文哲以31.6％的民調支持度，勝過28.4％的韓國瑜、23.4％的賴清德。假設民進黨是派總統蔡英文，那柯文哲仍以29.3％支持度贏27.9％的韓國瑜、26.9％的蔡英文。

民調顯示，如果國民黨是由鴻海董事長郭台銘出線，柯文哲以32.6％民調支持度勝過24.9％的賴清德，以及22.1％的郭台銘。換成派蔡英文的組合，柯文哲還是穩居第一，擁有30.4％的民調支持度，大於26.4％的蔡英文、23.8％的郭台銘。

今日《美麗島電子報》公布最新民調，台北市長柯文哲不管國民兩黨派誰出來參選，民調都穩居第一，對此，郭台銘受訪表示，選民最關心的是經濟議題，但現在的民調似乎都沒反映出這個部分，「再給我一點時間，我的民調一定會起來」。

▲▼郭台銘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
半夜觀音山跑山！「G6眼鏡男」摔車磨破臉　廟公：遇到抓交替
楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩IG留1句話宣示主權Ma
大同區一男一女陳屍屋內！　女方「頸部有傷口」

關鍵字：郭台銘,柯文哲,韓國瑜,民調,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

【廣編】傳產擺脫夕陽刻板印象　科技紡織崛起大行其道

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

繳稅最後倒數！　5家銀行信用卡還有回饋名額

新鮮人找工作起薪創新高　大學畢業平均起薪29K、碩士32.5K

華為遇上美方禁令圍堵　亞太呂芳銘：5G可能出現兩套標準

廣達林百里現身經濟部業務會報　為產業AI化提建言

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

貿易紛擾美體質依舊強壯　高收益債下半年看旺

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

【廣編】傳產擺脫夕陽刻板印象　科技紡織崛起大行其道

金融科技發展難！地下匯兌刑責　金融大老建議降低

中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

繳稅最後倒數！　5家銀行信用卡還有回饋名額

新鮮人找工作起薪創新高　大學畢業平均起薪29K、碩士32.5K

華為遇上美方禁令圍堵　亞太呂芳銘：5G可能出現兩套標準

廣達林百里現身經濟部業務會報　為產業AI化提建言

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

貿易紛擾美體質依舊強壯　高收益債下半年看旺

日職／王柏融今天坐板凳未先發　將退出打擊排行榜

洪一中接12強教頭　林宗成：經驗豐富可勝任

【奧斯塔羅】最近的投資運勢如何？

整型為何當道？醫談「修修臉風潮」：每道傷口都有故事

《冰與火之歌》作者：靈感來自我養的烏龜　強大世界觀風靡全球23年

李宗霖戀愛雷達弱　對「未來女友」喊話：要熱情點

【廣編】遠雄左岸一家親　千人心連心辦桌饗宴

六一韓國瑜造勢少一味「攤販」　柯文哲：依法不能有交易行為

投書／部長一句話　點破基層員警執法「大尷尬」

【廣編】傳產擺脫夕陽刻板印象　科技紡織崛起大行其道

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

美股重挫300點　債市出現衰退..

戴偉民：台積電不幫華為沒備胎了

華為手機慘掛！外資：這2家是最..

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨..

影／傳外籍航空擬收購遠航？張綱..

華為禁令再擴大！美光暫停供貨

台達電Computex秀8K綠..

鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應..

哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至..

新加坡政府棄中回台加碼我國6大..

新鮮人求職想成功平均得投225..

彩券、統一發票未來中獎5000..

更多熱門

相關新聞

柯P養名嘴團？子弟兵頻上節目　議員要求管束

台北市長柯文哲2020參選總統傳聞不斷，但至今始終不願正面回答意願。台北市議員游淑慧30日總質詢時，質疑柯文哲在養「名嘴團」讓旗下子弟兵不斷上節目，談的內容未必與市政有關，一邊領市府薪水、一邊領通告費，甚至有人去了33次，通告費高達10萬，要求柯文哲應該管束一下。對此柯文哲僅表示，會依法行政。

選舉無效官司　柯：不要浪費時間

承諾做好做滿市長　柯P：越問我越不回答

6/1凱道造勢　韓粉籲「15萬人」重現三山造勢

賴清德臉書發文引網友眾怒：情緒勒索

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

PSY神隱認了現身YG社長酒席

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面