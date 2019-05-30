沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

▲郭台銘罵國民黨，不理他提的手機民調。（圖／記者李毓康攝）



財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（30）日接受訪問時提到，選民最關心的是經濟議題，但現在的民調似乎都沒反映出這個部分，「再給我一點時間，我的民調一定會起來」，而談到國民黨沒有手機民調，他表示，「國民黨沒人理我」。

郭台銘也再次呼籲國民黨中央，應該要效法民進黨將手機民調納入這次的總統初選，「國民黨沒人理我」，他認為這樣也會對自己的民調較為有利，「我相信自己的支持者是年輕族群和想拚經濟的人，但他們都會出門拚經濟，可能不會待在家中。」他更強調自己有信心能在國民黨的初選中勝出。

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被媒體問到前行政院長賴清德近日批評他沒有行政經驗，郭台銘認為，其實行政經驗都是通的，一般公司中也是有行政體系，重要的是有沒有執行力跟魄力，「賴院長應該要自己要展現魄力，他都被迫害到這樣的地步了。」而談到近日總統蔡英文的民調開始有起色，郭台銘認為，「大家應該要去思考，蔡英文的民調有起色，究竟是她拚經濟的成果換來的，還是拉下賴清德才起來的。」

《美麗島電子報》今日公布最新民調，假設國民黨派出高雄市長韓國瑜、民進黨推行政院前院長賴清德出馬，且柯文哲確定要參選，那柯文哲以31.6％的民調支持度，勝過28.4％的韓國瑜、23.4％的賴清德。假設民進黨是派總統蔡英文，那柯文哲仍以29.3％支持度贏27.9％的韓國瑜、26.9％的蔡英文。

民調顯示，如果國民黨是由鴻海董事長郭台銘出線，柯文哲以32.6％民調支持度勝過24.9％的賴清德，以及22.1％的郭台銘。換成派蔡英文的組合，柯文哲還是穩居第一，擁有30.4％的民調支持度，大於26.4％的蔡英文、23.8％的郭台銘。

今日《美麗島電子報》公布最新民調，台北市長柯文哲不管國民兩黨派誰出來參選，民調都穩居第一，對此，郭台銘受訪表示，選民最關心的是經濟議題，但現在的民調似乎都沒反映出這個部分，「再給我一點時間，我的民調一定會起來」。

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）