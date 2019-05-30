新鮮人求職想成功平均得投225封履歷　面試最害怕被問這10大問題

▲調查指出，98%新鮮人計畫畢業後直接投入職場，平均要投21.6封履歷，才有一次面試的機會。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的畢業季即將到來，根據人力銀行調查，高達98%新鮮人計畫畢業後隨即投入職場，平均得投225封履歷，才有可能找到一份工作；至於新鮮人面試最怕被問到的10大題目出爐，職涯規劃、應徵原因等通通榜上有名。

根據yes123求職網「畢業生職涯規劃與海外上工調查」，在今年應屆畢業或退伍的新鮮人中，高達98%的人想要先就業，代表要再進修的比例僅占2%；調查也發現，新鮮人評估，平均要投21.6封履歷，才有一次面試機會；同時平均面試10.4家企業，才有一次錄取機會，換算下來，新鮮人預估得投225封履歷，才有可能找到一份工作。

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▲新鮮人最害怕被問的面試問題出爐，應徵原因、職涯規劃等通通榜上有名。（示意圖／CFP）

無論是職場菜鳥或老鳥，可能都會焦慮面試表現，其中新鮮人最害怕的10大問題出爐，其中「未來三到五年的職涯規劃是？」奪下冠軍寶座，緊接著是「為什麼想應徵我們公司？應徵這份工作？」，排名第3的是「你（妳）對我們公司的了解有多少？」，至於「你（妳）自認的優點與缺點是？專長與弱點是？」、「你（妳）期望的薪水是多少？」則名列第4、5名。

其他6至10名則依序為「為什麼覺得這份工作、這個行業適合你（妳）？」、「對公司、工作，（妳）還有什麼問題想問、想了解？」、「如果錄取你（妳），對工作的目標與期許是？」，以及「能否請簡短（簡單）自我介紹一下？」、「對未來的主管、同事，有沒有什麼期待？」。

yes123求職網發言人楊宗斌樂觀預估，去年11月底開始，「起薪四萬塊不到」的職缺，薪資訊息必須公開揭露，廠商之間有比價壓力，勢必要提高待遇，才能搶到人才，加上基本工資連3年增加，也推升新鮮人起薪。