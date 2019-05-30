金昌石礦判決為「無故延宕開發行為」　台泥聲明：依照程序才動工，將提上訴



▲台泥金昌礦場。（圖／記者季相儒攝）

記者劉姵呈／台北報導

台北高等行政法院日前判決撤銷行政院訴願決定，認為台泥企業團所屬之金昌石礦應補送環現差報告，始可繼續動工一事，台泥今（30）日發表聲明指出，此次台北高等行政法院的判決，影響台泥全資子公司金昌石礦甚鉅，竟被法院視為「無故延宕開發行為」而受不利的判決。台泥將除促請被告依法上訴外，也將以獨立參加人之身分提起上訴，以正視聽。

台泥指出，本判決無疑告訴企業：第一，取得環評許可即可違法啟動開發行為；第二，法院不尊重主管機關行政院的專業判斷。因此，台泥表示，除促請被告行政院依法上訴外，也將以獨立參加人之身分依法提起上訴，以正視聽，也捍衛企業應有權益。



台泥說明，礦業要進行採礦開發行為，自取得環評許可後，依「區域計畫法」、「水土保持法」、「國有財產法」、「礦業法」等要求，尚須向各級行政機關完成「礦業用地變更編定」、「水土保持計畫審查許可」、「公有土地租用取得」、「向礦務局申報開工」等必要之流程後，始得進行開發行為。缺任何一項許可，都會使企業面臨違反區域計畫法、水土保持法、國有財產法及礦業法不同的裁罰處分。



▲台泥針對行政院對金昌石礦「無故延宕開發行為」的判決發表聲明，將依法上訴。（圖／記者季相儒攝）

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而金昌石礦於民國98年4月2日就取得經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地後，即立刻完成開發規劃提請花蓮縣政府、內政部完成「土地變更編定」，向花蓮縣政府取得「水土保持施工許可與開工備查」；同時針對礦場所在土地，另要向財政部國有財產署簽訂租約，才能進入礦業預定地動工開發。

台泥表示，如果按照今時法院的判決，等於金昌石礦於自98年4月時拿到經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地函文之後，就可以逕在預定地上行開發行為，無異是要企業「違法」。



台泥表示，金昌石礦身為守法的企業，為求合乎所有法令的要求，花了超過八年時間，向至少六個機關，完備所有合法開發應具備之一切「核可條件」，蒙經濟部同意於民國105年9月1日才開發施工。施工前環保署也回函同意符合民國97年環評審查結論，要求據此執行。

因此，台泥強調，實難想像此等力求合法的作為與時程，竟被法院視為「無故延宕開發行為」而受不利的判決，除了促請被告依法上訴外，台泥也將以獨立參加人之身分提起上訴，以正視聽。