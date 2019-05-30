　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

5G、稀土概念股成多頭軍隊　台股與美股脫鉤終場大漲81點收10,382點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲台股今日表現與美股脫鉤，延續反彈力道。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

儘管經濟前景隱憂導致美國兩年期與五年期公債殖利率倒掛程度持續加深，美股續跌，但台股今（30）日持續昨日跌深反彈力道，由台股三王領軍，加上Computex及稀土概念股各擁題材表態，指數開高走高；不過股王大立光盤中翻黑，漲勢收斂。終場集中市場加權指數大漲81.21點，收10,301.78點，收復5日線，漲幅0.79%，成交量新台幣957.2億元。

主要權值股今日回神領軍，大立光（3008）早盤漲超過1%，盤中翻黑下挫，跌0.69%至3,590元；台積電（2330）小漲0.65%；鴻海（2317）漲最多有1.66%收73.40元；聯發科（2454）因為發表全球首顆整合5G數據機單晶片，在利多加持下大漲逾半根停板，收漲5.7%收296.50元；台達電（2308）也上漲2.89%收142.50元。

美國透過軟硬體全面封殺華為後，大陸也不甘示弱，考慮動用出售美國國債及限制稀土出口作為反制手段，激勵今日「稀土概念股」強勢上揚，佳龍（9955）狂飆4%，金益鼎（8390）漲1.32%，光洋科（1785）、康普（4739）也走揚逾0.5%。

請繼續往下閱讀...

而5G概念股今日也紛紛表態，表現亮眼，明泰（3380）終場上漲4.72%、智易（3596）與台揚（2314）皆漲超過3% 、研華（2395）也有超過2%漲幅表現。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，受到貿易戰針對華為制裁以及科技產業的獲利受到較大的影響，台股短期難有較亮麗的表現，而外資過去以超過半個月連續提款，也壓抑了大盤指數向上的空間。

林雅惠認為，在6月G20之前，因為許多廠商採購、資本支出的行為受大影響，外銷類股的變數還是很大，投資人還是要聚焦內需股而儘管今年預估企業獲利較為保守，但台股仍具高殖利率、本益比14倍等優勢，另外隨著台商回流政策，也可以看到明顯有資金回流，內需買盤仍可支撐股表現，成為短期內的最大驅動力。

ET快訊
星巴克買1送1來了！6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記
酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的
世界12強棒球賽組最強中華隊　洪一中出任總教練
勇警張景義開槍擊斃拒捕竊賊　最高法院打臉檢方判無罪定讞

關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,美中貿易戰,G20,5G,稀土

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿易戰讓油價前景不明　新纖董座吳東昇：差異化拉抬營運動能

傳產、生技力挺台股跌破半年線後回神　終場小跌10點站回10,300大關

影／哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至0.2926　今天換鈔少了一頓日式料理

外資提款不手軟！新台幣貶近一角收31.581元、創28個月來新低

不服被判8年定讞　大同前董座林蔚山：完全無法接受

大立光、台積電雙王穩盤　台股逆勢向上早盤漲近40點

鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應超：三大點肯定「可進場」

林蔚山判刑8年定讞　市場派呼籲：應辭去旗下15家公司董事長職務

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

海外資金匯回專法初審過關　關鍵條文皆保留

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨「沒人理我」

貿易紛擾美體質依舊強壯　高收益債下半年看旺

談5G企業專網　遠傳總座井琪：反對這項規劃

新鮮人求職想成功平均得投225封履歷　面試最害怕被問這10大問題

金昌石礦判決為「無故延宕開發行為」　台泥聲明：依照程序才動工，將提上訴

5G、稀土概念股成多頭軍隊　台股與美股脫鉤終場大漲81點收10,382點

華為跛腳供應鏈大受衝擊　謝金河：印證雞蛋別放同個籃子裡

滙豐：今年下半年美元、日圓仍持續強勢升值

M31宣布矽智財已被Efinix採用　用於FPGA解決方案

「我的秘密叫做暗戀！」　校園愛情3部曲最終篇..《橘生淮南》首播日曝光

館長嗆「叫3天爸爸給10萬元」　鄭聚然加碼：捐60萬就叫一聲爸

KTV酒後鬧事被「掃地出門」很掉漆　男常客持鐮刀揮砍2人

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

和美番雅溝佈滿臭油　紡織廠漏油最高罰600萬元

酒駕撞死2人僅判7年　男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的法律

12強教練團6月中組成　選訓委員不兼任

張花冠「路不平」慘摔傷臉　怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」

選舉無效官司沙盤推演？　柯文哲：時間沒到不要浪費時間

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

財經熱門新聞

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

美股重挫300點　債市出現衰退..

戴偉民：台積電不幫華為沒備胎了

華為手機慘掛！外資：這2家是最..

影／傳外籍航空擬收購遠航？張綱..

華為禁令再擴大！美光暫停供貨

台達電Computex秀8K綠..

鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應..

哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至..

新加坡政府棄中回台加碼我國6大..

全聯8元買報紙中1000萬大獎..

彩券、統一發票未來中獎5000..

郭台銘表態樂意參加6/1韓國瑜..

更多熱門

相關新聞

紐時：中主導稀土加工關鍵　美很難趕上

美國地質調查局數據顯示，中國佔了2018年全球稀土開採量的71％，比排名第2的美國、澳大利亞多出3倍以上。對此，《紐約時報》指出，在稀土問題上，中國主導了製造過程中的一個關鍵步驟「將氧化物轉化成金屬」，且存在大量的低成本產能，以美國為首的集團很難趕上。

CNBC：中國稀土對美科技業造成威脅

大立光、台積電雙王穩盤　台股逆勢向上早盤漲近40點

市場憂經濟將衰退　道瓊下跌221點

美股重挫300點　債市出現衰退前兆

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面