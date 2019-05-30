5G、稀土概念股成多頭軍隊　台股與美股脫鉤終場大漲81點收10,382點



▲台股今日表現與美股脫鉤，延續反彈力道。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

儘管經濟前景隱憂導致美國兩年期與五年期公債殖利率倒掛程度持續加深，美股續跌，但台股今（30）日持續昨日跌深反彈力道，由台股三王領軍，加上Computex及稀土概念股各擁題材表態，指數開高走高；不過股王大立光盤中翻黑，漲勢收斂。終場集中市場加權指數大漲81.21點，收10,301.78點，收復5日線，漲幅0.79%，成交量新台幣957.2億元。

主要權值股今日回神領軍，大立光（3008）早盤漲超過1%，盤中翻黑下挫，跌0.69%至3,590元；台積電（2330）小漲0.65%；鴻海（2317）漲最多有1.66%收73.40元；聯發科（2454）因為發表全球首顆整合5G數據機單晶片，在利多加持下大漲逾半根停板，收漲5.7%收296.50元；台達電（2308）也上漲2.89%收142.50元。

美國透過軟硬體全面封殺華為後，大陸也不甘示弱，考慮動用出售美國國債及限制稀土出口作為反制手段，激勵今日「稀土概念股」強勢上揚，佳龍（9955）狂飆4%，金益鼎（8390）漲1.32%，光洋科（1785）、康普（4739）也走揚逾0.5%。

請繼續往下閱讀...

而5G概念股今日也紛紛表態，表現亮眼，明泰（3380）終場上漲4.72%、智易（3596）與台揚（2314）皆漲超過3% 、研華（2395）也有超過2%漲幅表現。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，受到貿易戰針對華為制裁以及科技產業的獲利受到較大的影響，台股短期難有較亮麗的表現，而外資過去以超過半個月連續提款，也壓抑了大盤指數向上的空間。

林雅惠認為，在6月G20之前，因為許多廠商採購、資本支出的行為受大影響，外銷類股的變數還是很大，投資人還是要聚焦內需股；而儘管今年預估企業獲利較為保守，但台股仍具高殖利率、本益比14倍等優勢，另外隨著台商回流政策，也可以看到明顯有資金回流，內需買盤仍可支撐股表現，成為短期內的最大驅動力。