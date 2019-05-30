滙豐：今年下半年美元、日圓仍持續強勢升值

▲ 滙豐銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

中美貿易戰仍未達成協議，滙豐銀行預估，短期之內，由於貿易情勢不明朗，美元、日圓作為避險貨幣，將會是今年下半年表現最好的貨幣，美元、日圓仍會強勢升值，尤其日圓相對美元會升值到105。

滙豐銀行今天(30日)針對今年下半年投資策略做出預測，滙豐銀亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，因為中美貿易糾紛懸而未解，短期內人民幣兌美元匯價可能維持偏軟，今年第二季及第三季內，人民幣兌美元匯率會在6.95水位徘徊，而若今年稍後貿易緊張局勢有所緩和，人民幣兌美元匯率可望在今年底回穩至6.75價位。

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另外，基於全球貿易形勢有欠明朗，未來數月，美元兌亞洲及新興市場貨幣的匯價，有可能會進一步走高。范卓雲說明，短期內避險資金會流進避險工具，美元也是避險工具，亞洲貨幣相對於美元將呈現波動，美元、日幣作為避險工具會大幅升值，尤其日圓相對美元會升值到105，日圓升值會對日本出口成長前景帶來不明朗因素。

范卓雲強調，避險貨幣像是美元、日圓，將是今年下半年表現最好的貨幣，而美元相對其他主要貨幣，包括歐元、澳元都會相對較強勢，歐元兌美元到年底會掉到1.01，澳幣兌美元將掉到0.66。預估澳洲央行也會進入減息，澳洲利率將下降兩次。

▲ 滙豐銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

針對今年下半年股票市場，范卓雲認為，中美貿易緊張對實體經濟影響將逐漸浮現，中美雙方需要一定時間尋找應對方式，短期內全球股市還是會波動。回顧今年前4個月，全球股市還是大幅回升，相對去年下半年是有所改善，還是處於2018年的高點以下，全球股市還是有進一步回升空間，但可能是今年下半年。

股價方面，到5月初全球股市價位是相對偏高，經歷過去兩禮拜市場波動，股價偏高的負面因素逐步舒緩，相對基本面，美國跟亞洲上市公司季報來看，企業基本面仍維持相對健康，但不同產業基本面吸引力出現差異化，出口相關產業，像科技硬體產業成長前景較樂觀，防守性的消費內需相關，基本面則較穩健。

中美貿易戰打到現在，很多投資人關心，美國對大陸課徵的關稅是否會轉嫁給消費者，美國將出現通貨膨脹？范卓雲認為，通貨膨脹會受到控制，目前全球經濟進入同步放緩的循環，會對通膨壓力帶來舒緩，建議投資人聚焦短年期債券，3年到4年年期的債券，特別是美債殖利率下降，預測今年底美公債殖利率進一步將下跌到2.1。

但她強調，目前中美貿易戰對中美經濟帶來很大影響，但由於中美經濟體都是內需驅動的經濟體，尤其大陸都是內需貢獻，經濟擴張依賴內需，進出口對大陸GDP增長是相當低，美國經濟主要超過七成都依賴個人消費帶動，如果美國對大陸所有商品都加稅，大陸GDP成長會降低1.2個百分點。因此，預測大陸政府會在今年下半年推出激勵私營經濟的財稅政策跟信貸政策等。

因為判斷美國經濟放緩速度沒有市場擔憂的這麼快，公債殖利率快速下降，目前美國市場對美國衰退風險呈現過度反應，但仍要關注未來幾個月中美貿易緊張局面的發展，到目前為止，美國公開的談話，是希望達成符合美國利益的協議，並沒有把談判大門關閉，中美還是要找出矛盾的方法。

范卓雲也表示，美聯準會升息結束，對美國公債衝擊很大，預期美聯準會將在2020年9月跟12月降息。加上亞洲央行相繼推行寬鬆貨幣政策提振成長，可支持新興市場資產以及亞洲股債表現。