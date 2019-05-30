M31宣布矽智財已被Efinix採用　用於FPGA解決方案

▲M31董事長林孝平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

矽智財（IP）開發商M31（6643）今（30）日宣布與香港商Efinix技術合作，兩項矽智財包括MIPI D-PHY RX及TX，都已成功整合到Efinix 的 Trion FPGA平台。

Efinix來自香港可程式設計產品的創新公司，其Trion FPGA晶片與傳統FPGA技術相比，它具有4倍的功率性能區域優勢，有效推動邊緣AI計算。

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此方案將提供多套單向連結選擇，每條連結高達每秒60億位（6 Gbps），為下一代驅動AI的FPGA市場提供高頻頻寬的介面，例如HMI和顯示器、縮時攝影機、汽車、監控攝像機、機器視覺、醫療和紅外線攝像機等市場。

採用 MIPI的Trion FPGA，能提供了靈活性，低功耗、小尺寸和低成本，而性能不減。憑藉多個MIPI TX和RX通道，Trion FPGA可成為多個攝像頭及感測器的系統中轉站。內置的CSI-2控制器可讓 AI 設計人員使用所有 FPGA 資源進行設計。

M31美國子公司總裁沙士維（Allen Sha）表示，M31所有的IP，如 USB1.1 到 USB3.2、PCIe G2到G3，以及 MIPI M-PHY，都是經過各晶圓廠多種制程技術矽驗證的介面IP，非常高興Efinix採用M31 IP作為其在行動相機應用程式的 FPGA解決方案。

Efinix 資深營運及應用副總裁吳兆明表示，Efinix是第一個採用MIPI D-PHY的 FPGA系列，配備內置免權利金的CSI-2控制器，是手機行業最常用的相機介面介面。由於這項技術上的整合，我們的顧客在影像、相機和感測器的創新方面會有更多可使用的邏輯單元。