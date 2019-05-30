　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

財訊／永豐金吹哨者告白　正義的煎熬為何遙遙無期？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／洪綾襄

永豐金控風暴過去兩年多了，《揭弊者保護法》草案送進立法院了，台灣公司治理在亞洲12個市場中排名第5；但事實上，我們與惡的距離，仍然沒有拉開。

永豐金控王姓前副總經理，就是當時在永豐金控多項弊案中，「唯2」具名的揭弊者。因為她勇敢地兩次揭弊，才讓主管機關發現永豐金的弊案。

但她隨後也因而被永豐金無預警開除，還提起民刑事訴訟，兩年多來被數10封存證信函和輿論攻擊，丈夫為此暴瘦，她自己也因壓力過大，兩度開刀切除腫瘤。「所以很抱歉，這次家人強烈希望我的名字不要再見諸媒體，我不能再讓他們承受更大的壓力了。」

請繼續往下閱讀...

王前副總在加入永豐金前，曾於瑞銀、花旗等外商銀行擔任財務主管，這些公司非常重視建立員工揭弊觀念，定期提醒及訓練；所以對她來說，揭弊是保護公司、保護股東，做對的事，看到疑似舞弊就去告發遏阻，並沒有想太多。

沒想到她提出舉發後，對外卻被高層抹黑成「管理高壓，涉人身攻擊、情緒管理不佳並抨擊主管之失當言行」；對內被同仁公審霸凌，向永豐金控獨董揭弊時，獨董沒有積極作為，還在董事會表決時贊成解任她。

獨董則透過公司表示，有依照內部程序請稽核單位釐清事實，在2017年1月~5月之歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上均有提出積極改進之建言。

決心奮戰到底　否則以後沒人敢揭弊

儘管金管會主委顧立雄早已挑明了說，王姓前副總與金控財務長張晉源兩人揭露永豐金相關弊案，確實為「吹哨者」無誤，要求永豐金妥適處理，永豐金也成立了誠信經營委員會，宣稱要加強內稽內控、強化公司治理，但永豐金至今對王前副總的種種申覆仍不受理。

這兩年來，王前副總的復職請求，永豐金毫無進一步的回應，連當初大動作向王前副總提起的刑事自訴，永豐金也不出庭；雖曾提出和解，但金額卻只有150萬元。對比近日永豐銀行工會抗議的，去年總經理與副總平均年薪高達765萬元，這150萬元對一家銀行、證券財務長來說，更像羞辱。

更何況，「我要是收了，其他還留在永豐金的揭弊者該怎麼辦？所以我一定要奮戰到底，不能讓他們認為揭弊者的下場都很慘，否則以後都沒人敢揭弊了！」

得知《揭弊者保護法》送到立法院審理，她備感欣慰，肯定台灣終於把揭弊者保護由內部公司治理層面，提升到外部法律層面，讓吹哨者也較有保障；所以她願意再次站出來，希望透過自身經歷，讓外界更清楚知道揭弊者為什麼需要保護，以下為她的陳述。…(本文節自財訊582期，詳全文)

延伸閱讀：
誰在大賣台新金、永豐金？

顧立雄撂重話 請何家放過永豐金

ET快訊
韓風素T僅1元！他稱「死人穿過的」網友越看越想買...真相曝
簡舒培質詢播大巨蛋會議錄音檔　柯文哲怒：北市府被竊聽
「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

關鍵字：財訊雙週刊,永豐金

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿易戰加劇！資金尋求避風港　美債殖利率「倒掛」12年來最嚴重

財訊／美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

貿易戰升級美中兩敗俱傷　法人分析G20峰會前市場走勢

核四仲裁案達成和解　台電須給付奇異7.11億元賠償金

財訊／永豐金吹哨者告白　正義的煎熬為何遙遙無期？

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

矽谷新創羽渡科技打造無人機共享平台　解決飛安風險

股匯兩樣情！台股大漲81點　新台幣卻貶破31.6續創28個月以來新低

中美貿易戰兩敗俱傷　Fed報告：台灣、南韓和東南亞才是真正贏家

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

貿易戰加劇！資金尋求避風港　美債殖利率「倒掛」12年來最嚴重

財訊／美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

貿易戰升級美中兩敗俱傷　法人分析G20峰會前市場走勢

核四仲裁案達成和解　台電須給付奇異7.11億元賠償金

財訊／永豐金吹哨者告白　正義的煎熬為何遙遙無期？

5G頻譜將訂100M上限　亞太呂芳銘：這是讓三大殺二小

和碩童子賢臨門一腳　經部：台商回流優惠中小企業也適用

矽谷新創羽渡科技打造無人機共享平台　解決飛安風險

股匯兩樣情！台股大漲81點　新台幣卻貶破31.6續創28個月以來新低

中美貿易戰兩敗俱傷　Fed報告：台灣、南韓和東南亞才是真正贏家

富邦全力配合12強　陳連宏：看洪總需要什麼人選

古裝大戲《青年康熙》斥資16億　台灣「全球選角」首站

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

上映才一天！《哥吉拉II怪獸之王》炸出單日2214萬票房狂翻

熱戀期一過就淡了？「男人把到手」心態曝：有個性的女孩才吃香

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

房價還在跌　專家提議多等1年、多賺1台賓士

財經熱門新聞

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發..

全球首見！ 大屯火山發現休眠「..

沒有手機民調　郭台銘怒罵國民黨..

美股重挫300點　債市出現衰退..

戴偉民：台積電不幫華為沒備胎了

華為手機慘掛！外資：這2家是最..

新鮮人求職想成功平均得投225..

影／傳外籍航空擬收購遠航？張綱..

華為禁令再擴大！美光暫停供貨

哈日族搥心肝！日圓換匯價飆升至..

台達電Computex秀8K綠..

鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應..

新加坡政府棄中回台加碼我國6大..

滙豐：今年下半年美元、日圓仍持..

更多熱門

相關新聞

郭董背後高人操盤　韓國瑜遭切割

在郭台銘傾力釋放「資源」後，已逐漸展現成效，不只媒體正面訊息增加，黨內最強對手韓國瑜的聲勢也有所下滑，明顯感受到郭台銘後來居上的壓力。

寶佳提案　擴大永豐金董事席次

新台幣貶夠了？31.5元是短線滿足點

加入社會住宅　包租公報稅省很大

台美利差大　銀行搶美元兩頭賺

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面