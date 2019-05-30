促轉會第四波撤銷有罪判決出爐　呂秀蓮、陳菊、雷震在列

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

促進轉型正義委員會於30日下午4點公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、前民進黨主席施明德及《自由中國》雜誌社成員雷震在內，名單總數共2006人。

根據促轉會公布的第四波名單，《自由中國》雜誌社成員馬之驌、傅中梅（傅正）、劉子英、雷震，與《美麗島》雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德，都在撤銷有罪判決的名單中。

▲陳菊。（資料照／記者屠惠剛攝）



促轉會指出，《自由中國》雜誌社在50年代就敢以文章批評當局已屬難得，1979年《美麗島》雜誌社成立時，台灣已經出現新一波民主浪潮，但是以群眾運動衝撞體制，仍是不容於當局，兩者的路線因為時代差異而有不同，但是同樣表現出對於民主與人權追求的普世性。台灣從威權走向民主的改革，就是在這樣跨世代的接力下，一步步推動實現。如今台灣社會享有得來不易的民主，我們有責任延續這樣的記憶與教訓。

促轉會表示，依據促轉條例第6條第3項第1款「依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者。」之刑事有罪判決撤銷，除尚待商議的部分之外，已於本次公告完畢。

促轉會期盼，轉型正義的工作不應該只限於法定的期限，更希望轉型正義成為台灣社會的基因，一代接一代的持續進行與討論，社會必須記得曾經發生過的歷史教訓，以避免悲劇再度發生。

▲前民進黨主席施明德。（資料照／記者林銘翰攝）