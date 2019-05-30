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台灣高鐵每股配發現金股利1.12元　創上市掛牌新高紀錄

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▲台灣高鐵公司今（30）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利1.12元，創高鐵掛牌上市以來新高紀錄。（圖／台灣高鐵提供）

▲台灣高鐵公司今（30）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利1.12元，創高鐵掛牌上市以來新高紀錄。（圖／台灣高鐵提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣高鐵公司今（30）日召開股東會，會中通過可分配盈餘達新台幣104億8738萬餘元，將配發每股現金股利1.12元，創高鐵掛牌上市以來新高紀錄。

2018年為台灣高鐵邁入20周年，也是豐收的一年。根據高鐵公司2018年年報，高鐵旅運量在2018年7月累積突破5億人次，並在中秋假期再創單日新高紀錄。從草創迄今，高鐵實現了一日生活圈，也成為台灣西部走廊不可一日或缺的交通命脈。

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台灣高鐵董事長江耀宗表示，過去一年，高鐵運量穩定成長，帶動營收增加，獲利表現的成長幅度更是超過運量與營收；同時，在積極推動「維修能力自主化」以及「維修物料在地化」的企業目標下，也為公司有效節省超過3億元維修成本。

台灣高鐵自2015年通過財改方案，透過收回特別股、減資再增資、延長還款期限及特許期等措施，公司體質明顯好轉；掛牌上市二年多以來，在高鐵董事長江耀宗力主開源節流與加值策略，帶動運量穩定成長，使高鐵市值由掛牌首日的1353.6億元成長至2417.4億元 ，躋升傳產前十大上市櫃公司。

依據財報，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄；今年第一季營收117.6億元，年增6.55%，近期挾高股息殖利率、法人籌碼優勢下，推升股價持續創高。

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