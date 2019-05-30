製造業景氣燈號終結連5藍　轉單、台商回流撐起台灣經濟度動能

▲台灣製造業景氣燈號揮別連5個月亮出代表景氣衰退的藍燈，轉為景氣低迷的黃藍燈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（30）日公布4月製造業景氣燈號，終結製造業景氣燈號連續5個月亮起景氣衰退的藍燈，轉為景氣低迷的黃藍燈；台經院表示，中美貿易戰對台灣影響不容小覷，對全球經濟前景仍有疑慮，不過受惠轉單效益和台商回流投資趨勢熱絡，內需可望成為支撐台灣今年經濟成長動能。

台經院分析今年4月製造業景氣燈號，貿易緊張局勢未解，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國（UN）的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經貿成長率，顯示全球經濟前景仍有疑慮，另在國內方面，儘管出口與外銷訂單連6個月負成長，但減幅已明顯縮小，工業生產指數也由負轉正，拉抬需求、原物料投入與經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值較上月增加1.2分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

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觀察4月製造業細部表現，台經院指出，電子設備業方面，受惠於國內電力建設需求持續推動，加上節能補助政策挹注，進一步擴大補助範圍至住宅部門，有助於提升相關家電用品的採購需求與生產表現，因此4月電子設備業景氣燈號轉為持平的綠燈表現。

▲108年4月製造業景氣燈號圖。（圖／台經院提供）

至於電子零組件方面，全球經濟環境未盡理想，導致終端市場需求減弱，加上客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存，以及高階行動裝置產品的新舊產品交接期影響，使得本產業生產指數、外銷訂單與出口表現續弱，因此4月電子零組件業景氣燈號仍維持衰退的藍燈表現。

4月製造業燈號雖已擺脫衰退的藍燈表現，不過台經院提醒，5月起美國總統川普再度挑起中美貿易戰，加上美國商務部宣布禁止美企銷售技術給華為等禁令，戰場由原本的商品貿易延伸至特定企業制裁，為國際政經增添不確定再度升溫。

台經院指出，儘管中美貿易衝突擴大對於台灣經濟影響不容小覷，短期全球貿易恐不易大幅成長，不過受惠於轉單效益及台商回台投資趨勢熱絡，經濟表現較韓國相對穩定，內需可望成為支撐台灣今年經濟成長動能。