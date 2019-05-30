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華為跛腳供應鏈大受衝擊　謝金河：印證雞蛋別放同個籃子裡

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▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲華為（Huawei）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

近期華為可說是舉步維艱，發展處處受限。財信傳媒董事長謝金河今（30）日就在臉書以「一半的雞蛋放在華為的籃子裡」為題發文進行分析指出，華為的重創已經嚴重影響該公司的供應鏈，也印證了別將雞蛋放在同一個籃子裡的道理。

謝金河表示，其實從去年12月1日孟晚舟在加拿大被拘捕之後，就拉出整個美國封殺華為的戰缐，華為大家長任正非過去其實鮮少露面，但在這件事情過後，任正非頻頻接受國際媒體訪問，華為也大動作對美國及反華為的企業作戰，全球資本市場也遭受不小的衝擊。

衝擊最大的莫過於華為供應鏈，像是總部在矽谷聖荷西的新飛通光電（Neophotonics），過去三年出貨給華為的比重在46至55%之間，這回受傷慘重，股價從9.3跌到3.57美元，市值剩下1.65億美元；南韓記憶體大廠SK Hynix也一樣受到衝擊，該公司46%的營收是靠華為貢獻的，但該公司今年首季營業利益衰退64.9%，股價也受到影響。

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三星方面，該公司有17.7%的出貨是給華為，該公司也是華為的前5大供應商，謝金河指出，這個情況跟台積電很像，這次台積電ADR從45.64跌到37.59美元，台積電在台灣從270元跌到227元，市值從逾7兆跌破6兆，這也是台股加權指數下跌逾800點的主要原因。

而華為供應鏈中的光感測元件供應商們衝擊也相當大，影響的有Lumentum、Qorvo、晶片商Skywoks、AVGO、Xilinx、ADI，甚至是Intel都受到衝擊，謝金河認為，由此可看出，華為對全球產業鏈牽一髪動全身的效果，「印證了雞蛋放在一個籃子裡的可怕！」

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關鍵字：華為,供應鏈,中美貿易戰,任正非,謝金河

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