日本清酒快降價囉！關稅下降加持　降價幅度一成

▲根據財政部評估，日本清酒可望降價達一成。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今(30)日初審通過「海關進口稅則」穀類酒進口關稅從40%降低為20%。根據財政部評估，如果降低日本清酒關稅的話，日本清酒價價幅度大約是9%~10%。

財政部立法院財委會審查「海關進口稅則部分稅則」修正草案，初審在表決的方式下通過，穀類酒的關稅從40%下降到20%。

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根據財政部的評估，進口穀類酒關稅減半後，市售日本平價清酒反映到末端售價可能降價大約9%~10%，有利促進日本清酒價格合理化，嘉惠國內清酒消費者。

但是台酒工會表示，日本清酒降稅，確實會衝擊台酒清酒市場，根據統計，現在台酒銷售清酒的金額每年大約為2億多，所以工會已經表達過反對的立場。其他的穀類酒，像是花雕酒及紹興酒，則是台酒的強項，日本也極少生產，衝擊暫時不大。

根據財政部統計，現行國內整體酒內的規模大約是7.7億公升，穀類酒(包含進口與生產)的數量大約是657萬公升，占整體市場比重大約0.84%；國產大約是433萬公升、進口大約是224萬公升，占市場比率大約是0.55%與0.29%，進口穀類酒有98%是日本清酒。根據了解，今日初審通過之後，立法院還有二、三讀、總統公布等程序，最快也要一個月之後才能上路。

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