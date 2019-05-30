威力彩今頭獎上看4.2億元　大樂透百萬紅包中獎人秘訣曝光！

▲威力彩今頭獎上看4.2億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩端午加碼28日起跑，大樂透加開「100組100萬元」端午加碼獎項首期共開出19組，總中獎注數為22注，其中16人獨得100萬元獎金，另有6人各得50萬元獎金。台彩表示，明天（31日）開獎的大樂透除頭獎保證1億外，仍會續開未開出的81組100萬元加碼獎項，民眾還有中大獎的機會！另外，今（30日）晚開獎的威力彩頭獎上看4.2億元，如一注獨得，將為今年以來第二高的單注獎金，民眾經過投注站別忘了一次買齊！

台彩首次於端午加碼期間舉辦大樂透「100組100萬元」加碼活動，28日共加開100組不同的獎號，民眾的大樂透選號只要對中其中任一組，即得100萬元獎項。依開獎結果，第一期總計開出19組，總中獎注數為22注。

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台彩也特別公開這22名幸運兒的買法，根據電腦投注系統顯示，這22張中獎彩券的平均投注金額為677元，其中3成6的幸運兒是透過包牌的方式獲得財神爺的眷顧。至於選號方式，電腦選號占55%，自選占45%。

大樂透端午加碼活動，還有81組100萬元獎項尚未開出，將於明（31日）天晚上繼續加開。若明天81組100萬元獎項未全數開出，剩餘組數將於下週二續開，以此類推，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至6月21日活動結束為止。

台彩也特別提醒，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎，也就是說，28日沒對中100萬元獎項的大樂透彩券無法繼續對明天加開的81組獎號，而錯過上一期加開獎項的民眾，只要記得購買明晚上開獎的大樂透，除了可以對保證億元的頭獎外，還有81次對中100萬元獎項的機會。

另外，已連摃25期的威力彩，今天晚上頭獎上看4.2億元，為今年以來次高頭獎獎金；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」從明天開始，連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；簡單好玩的「猜大小」以及「猜單雙」的「單」或「雙」獎項獎金倍數也將由6倍提高為7倍。民眾不妨趁著端午加碼期間，花點小錢試試手氣，說不定你就是下一位財神爺眷顧的幸運得主。