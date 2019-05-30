岱宇通過配發股利0.7元　三箭齊發挹注成長動能

▲全球前三大家用健身器材廠商岱宇國際召開股東會。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

岱宇（1598）今天（30日）召開2019年股東常會，由董事長林英俊主持，全體股東出席率高達 66.10%，會中通過2018年盈餘分配案，決議配發股利0.7元，同時今年將持續針對家用、商用健身器材、醫療復健加強布局。

岱宇2018年全年合併營收達新台幣55.57億元，主要是受惠旗下各品牌布局效益逐步顯現， 帶動家用、商用健身器材產品出貨表現明顯提升，繳出營收年增24.66%，稅後淨利1.27億元，每股稅後盈餘1.2元的好成績，同時較前年轉虧為盈。

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岱宇表示，旗下家用健身器材SOLE、XTERRA品牌整體銷售強勁，尤其是面向大眾市場的XTERRA 品牌逐步打開知名度，帶動品牌銷售較前一年成長2.3倍。

另一方面，商用健身器材市場，隨著集團陸續在英國、西雅圖成立子公司，以及SPIRIT品牌Jonny G新飛輪商用系列陸續取得北美、歐洲等地區訂單、綜合格鬥UFC品牌擴大全球經銷代理等，帶動去年商用健身器材營收比重達12%。



岱宇今天召開股東會，決議通過2018年配發每股現金股利0.35元、每股股票股利0.35元，股利配發率達58%，而2018年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)則分別較前一年度提升至6.03%、2.5%。

展望2019年，岱宇看好全球健身風氣盛行，今年將持續針對家用、商用健身器材以及醫療復健加強布局，業務面三箭齊發，包括旗下SOLE品牌改款備貨潮，以及Xterra品牌將推出多款中低階健身器材產品，還有商用健身器材領域擴大市場佔有率，以及飛利浦品牌授權醫療復健新品在北美正式銷售，都可望挹注成長動能。