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林蔚山判刑8年定讞　市場派呼籲：應辭去旗下15家公司董事長職務

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▲大同公司董事長林蔚山（圖／資料照）
▲大同公司市場派股東呼籲，前董事長林蔚山應辭去旗下15家公司董座職務。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

對於大同前董座林蔚山被依違反證券交易法，判刑8年，大同市場派今日也回應，延宕多年的通達案，司法終於為廣大股東們出了一口鳥氣。但因為林蔚山仍為大同旗下15家公司的董事長，市場派股東呼籲「林蔚山應辭去所有董事長職務」，並質疑「獨立董事難道都無感」。

林蔚山昨日晚間發出「沉痛聲明」，表示對最高法院的駁回判決非常遺憾也「完全無法接受」，強調自己是受害人，現在還是保證人繼續承擔債務，已經向監察院陳情，請求調查新竹商銀。

市場派股東今日也發聲明表示，林蔚山被控投資女性友人周雲楠的通達公司，並擔任董事長及連帶保證人，卻將通達連年出現的虧損利用自己的董事長職務之便，指示子公司尚志資產金援，甚至要求尚志投資買下通達，等於將自己高達20億元債務，通通轉嫁給大同集團，涉嫌違反證券交易法特別背信罪。

請繼續往下閱讀...

2017年8月，高等法院更一審判決林蔚山8年有期徒刑，併科罰金3億，不法所得13.5億多元全數沒收。2018 年 2 月，林蔚山以被指為背信掏空讓他「泣血椎心之痛」，發出聲明澄清並辭去大同集團董事長之位，改由妻子林郭文艷接掌。

市場派痛斥林蔚山說得振振有詞，並強調華映、綠能兩家公司都轉虧為盈，但看在股東眼中，說了這麼多，還是脫不了對權力的戀棧。

市場派也指出，雖然林蔚山辭去大同集團董座，但包括重大虧損下市或面臨下市的中華映管（華映）、綠能科技、尚志半導體，以及尚智資產、大同綜合訊電、尚志精密化學、拓志光電、中華電子、大同醫護、尚志投資、大同日本、大同新加坡電子、大同新加坡電機、大同世界科技、精英電腦等，一共有15家公司，董事長還是林蔚山。

其中綠能、華映，造成大同集團2017年大虧332餘億元，今年第一季仍持續虧損，導致大同得依持股比例認列損失，華映、綠能也被迫下市。尚志半導體也在今年第 1 季虧損達6.16億，使得大同得認列2.74億元，即將下市；中華電子部分，因大同集團持股達94%，只得吞下2.33億元虧損。

市場派說，雖然靠著尚志資產四處賣地，將大同集團第一季財報「作」得漂亮，轉虧為盈，但有股東忍不住想問，「賣地救大同能還能救多久？」賣出去的也都是股東長年支持、共同打拼的心血，經營團隊的無能、敗壞，為何都要股東承擔。

通達案爆發至今8年多，市場派也質疑「獨立董事難道都無感？」還是因為都是林蔚山、林郭文艷找來的，連最基本的公司治理都做不了。

大同創辦人林尚志先生的「正誠勤檢」精神，反觀通達案，有股東認為林蔚山應扛起責任，請辭所有董事長職務，因為司法還給了大同股東們一個公道，林蔚山若真如在自己的聲明中所說的「要讓台灣精神不斷傳承」，就不應該再逃避，勇於面對、承擔過錯。

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關鍵字：大同,林蔚山,電機股

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