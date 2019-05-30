影／勞資協商再破局　長榮航空發聲明再度訴求公開協商過程

記者林淑慧／台北報導

長榮航空勞資雙方29日舉行重啟協商後的第二場會議，歷經六小時馬拉松式談判，長榮航空今（30）日發佈書面聲明表示，雙方仍未達共識，長榮航再次訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽之建議，希望桃空職工信守誠信協商的承諾。

長榮航空表示，此次會議長榮航空要求確認第一次會議紀錄之程序後，才開始進行第二次協商會議；但桃空職工擔任主席方的廖以勤理事裁示，要求資方需先提出8項對案後，才願意一併做成會議記錄，長榮航空也予以尊重。

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▲長榮航空勞資雙方29日舉行重啟協商後的第二場會議，歷經六小時馬拉松式談判，勞資雙方仍未達共識。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

長榮航空指出，本次會議勞資雙方均有論述，勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員也多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，桃空職工仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出桃空職工的協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

雙方於會中原約定6月3日進行第三次協商會議，然而因長榮航空再次表示罷工事關公眾利益，故強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，擔任主席方的桃空職工也為此拒絕將今日會議做成會議記錄。

長榮航空於前次會議中，已經對於工會提出增設勞工董事、調整日支費、疲勞航班改善、參與人評會機制等4項訴求提出對案，因此在今日會議中，長榮航空也要求桃空職工對於此4項對案表達意見，以利進行討論。

長榮航空今日也針對另外4項訴求：國定假日雙倍薪、各航班派遣外籍組員不得超過2名、理監事及會員代表會務公假、變更勞動條件及工作規則，提出相關對案及論述，並請桃空職工提出意見。



長榮航空針對工會8項訴求之對案如下：

▲長榮航空針對工會8項訴求一覽表。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，日支費是屬於出差時補助餐食及雜支的差旅費用，不是薪資，也不需要繳稅，長榮航空在過去的團協會議、調解會議當中，已經多次表達希望桃空職工能說明日支費哪裡不夠用的證明、增加日支費的理由、增加日支費的計算基礎與公式，但是桃空職工一向都只是表達希望比照華航，長榮航空呼籲桃空職工具體回應，才能有助於協商。

長榮航空表示，在公司可以正常營運，符合旅客、股東期待的原則下，照顧員工的初心不變，在營運獲利的情況下提升員工薪資福利的原則不變。但是公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段，面對桃空職工可能發起的罷工行為，長榮航空一定會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。