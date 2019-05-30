高通234億天價罰鍰換投資台灣　立委痛批公平會「喪權辱國」

▲公平會去年向高通開罰234億元，不過隨後達成訴訟上和解，近期遭監察院提出糾正，立委徐永明痛批公平會喪權辱國。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

公平會與高通達成訴訟上和解，近期遭到監察院糾正，過度介入市場機制，且以投資換罰鍰，違反不當聯結禁止原則，僅4個月就和解，因此多位立委批評公平會「喪權辱國」，為什麼這麼快達成和解；公平會主委黃美瑛今（30）日表示，依法做出對國家利益最大的決定，讓投資繼續執行下去。

立委徐永明在立法院經濟委員會質詢時表示，高通案以罰鍰換投資，為何不能完全公開所有資訊，包括投資內容如何規範等，其他國家也有相同問題，像是美國在2017年提起訴訟，歐盟也開罰358億元，目前高通上訴中，法院尚未判決，韓國也罰278億元，法院正在審理中，至於大陸也處以304億元罰鍰，高通並未上訴、裁罰確定，質疑公平會為何這麼快達成和解。

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公平會主委黃美瑛指出，各國司法、行政體系有很大差異，公平會是行政機關，行政處分是按照行政程序來做，完成行政程序後，若高通有意見可以提出上訴，並依循行政訴訟法可以和解，投資只是和解的其中一個選項，但在其他國家如美國就沒有行政訴訟法的規範。

徐永明進一步指出，行政訴訟法沒有規定一定要和解，公平會開罰234億，高通也拿出20多億（第一期罰鍰），質疑為何要這麼快和解，其他國家也有類似狀況，而高通也繼續提起訴訟，公平會身為獨立機關，批評是「喪權辱國」；黃美瑛對此強調，沒有喪權辱國。

立委陳超明也說，監察院報告確實指出公平會有缺失的地方，尤其現在中美貿易戰演變成科技戰，要保護台灣科技產業，公平會卻一片倒向高通，打擊聯發科，真的是喪權辱台，賠了夫人又折兵，開會資料也不公開，質疑有不可告人的秘密。黃美瑛指出，公平會絕對沒有這樣的心態，確實會讓投資繼續執行下去，相信公平會是依法做出對國家利益最大的決定。