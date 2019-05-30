美券商發供應鏈報告　「蘋果將在Q3削減舊iPhone訂單」

▲美國券商認為，蘋果將在今年第三季縮減舊款iPhone的訂單。（圖／記者洪聖壹攝）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，美國券商Rosenblatt Securities發布供應鏈報告稱，由於庫存壓力大，蘋果將向供應鏈減少今年第三季的舊款iPhone訂單，以應付今年將發表的新iPhone。

據外媒《AppleInsider》報導，美國券商Rosenblatt Securities近期發布一份「智慧型手機供應鏈報告」，該報告指出，蘋果將向供應鏈要求減少今年第三季的舊款iPhone訂單，以削減舊款iPhone的庫存，並為2019年的新iPhone做準備，但報告中並未提及是哪幾款iPhone受影響。

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去年所發表的iPhone XS和iPhone XS Max的庫存在今年第二季有所增加，Rosenblatt Securities認為，可能是因為隨著9月發布新iPhone的時間愈來愈近，蘋果卻尚未進行減產所致。iPhone XR方面，雖然有報導稱iPhone XR是今年第一季北美最受歡迎的智慧型手機，但iPhone XR第二季的銷售表現同樣受到季節性因素而下降。

Rosenblatt Securities還認為，隨著中美貿易戰持續升溫，iPhone的市佔率恐將會持續下降‵這與先前其他分析師所預估的狀況類似，尤其近日美國又對華為頒布禁令，蘋果可能因此近一步遭中國大陸市場排擠。

此份供應鏈報告也有針對其他智慧型手機製造商進行分析，華為方面，由於Google宣布將不再為華為提供Android，華為因此宣布將開發自己的作業系統，預計將於今年第四季推出，華為高管日前表示，這款作業系統將能與所有Android應用程式相容，同時會增加保護個人數據的安全功能。

三星方面，Rosenblatt Securities認為美國封殺華為將使三星獲益，據稱三星在本周增加了約1000萬的零件訂單，因為該公司預計，他們將能在歐洲、日本以及台灣提升市占率，估計到了今年下半年，三星的智慧型手機銷量將達到1500萬至2000萬部。