鴻海股價面臨70元保衛戰　楊應超：三大點肯定「可進場」



▲異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰不斷的延燒，而備受關注的鴻海（2317）經歷連跌後，昨日在市場低迷氣氛下一度回測70元大關，但隨即反彈收漲1.4%，終場站上72元，而今（30）日台股與美股脫鉤也逆勢開紅盤，鴻海早盤更站上最高73元。對於買盤紛紛敲進，市場討論70元是不是鴻海最佳買點？被喻為「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超肯定的表示，「有三大理由，當然可以買」。

先前表態挺郭董選總統的錢外資分析師楊應超表示，有三大理由肯定，「70元是鴻海買點」。他說，首先，不管鴻海董事長郭台銘最後能不能當總統，他都在管鴻海；第二，鴻海雖然沒成長，但也沒大問題，楊應超分析股價應會在70元至90元之間震盪，因此70元是相對便宜價位，可進場。第三，鴻海首季財報公告的每股淨值有91.42元，目前鴻海的股價低於淨值，因此評估下檔有限，70元當然可以買。





▲鴻海董事長郭台銘為了參選，近期花非常多時間全台走透透，圖為參訪computex現場。（圖／記者葉南州攝）

楊應超進一步表示，就像美國總統川普雖然當了美國總統，集團營運還是在川普掌握中，他也分析過，不管郭台銘有沒有當選，透過參選都能創造效益，只要郭台銘在，鴻海大決策還是聽他的。

請繼續往下閱讀...

那現在鴻海開始又上漲，如果股價來到75元、80元還能買嗎？楊應超認為，80元就有點高了，不適合買，不過他也提到，買不買還是仍取決於個人。而就成長性看，他的看法是「中立」，鴻海股價在一個區間，低點（70元）可買，反之高點（80元）就不要買。