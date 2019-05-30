立委批「漢奸條款」！日本清酒降關稅初審通過　台日價差剩35元

▲日本清酒降關稅，與台灣的清酒價差只剩下35元（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部立法院財委會今（30）日審查「海關進口稅則部分稅則」修正草案，初審在表決的方式下通過。根據財政部的評估，日本清酒關稅從40%降低到20%，與台灣清酒的價差，會從55元縮小為35元。

財委會今日審查兩大法案，一為「海關進口稅則」修正法案；另外一案為境外基金回台投資專法，讓海外的資金回台投資有優惠稅率。

請繼續往下閱讀...

今日最大的焦點，就是穀類酒的關稅從40%降低到20%，而台灣進口穀類酒最為大宗者就是日本清酒。根據財政部評估，原本日本清酒與台灣清酒的價差有55元；調降之後價差大約35元。

台酒也到立法院進行討論，表示經過評估玉泉清酒占台酒的業績大約是0.3%，開放日本清酒短期確實有影響，但是長期可以學習日本清酒行銷策略等，長期的影響還值得觀察。

但是國民黨立委曾銘宗、賴士葆認為，台灣單方面對進口物品包含山藥、穀類酒降關稅，但是日本卻沒有任何優惠，這是「不平等條約」、國民黨立委費鴻泰也直指，因為台灣的核食公投，拒絕日本核災產品，台灣就必須降關稅來討好日本，這是「漢奸條款」。

賴士葆說，台酒的玉泉清酒主要原料是關山和彰化的米，降低關稅不只是衝擊玉泉清酒本身，還傷害到台灣的農民。最後今日以「表決」比數為7比4通過，這也是近年來財委會少數透過「表決」的方式通過法案。財政部長蘇建榮表示，為了加入自由貿易協定CTP、TPP，台灣要先調整適應，否則加入之後再一口氣調降，對產業衝擊太大。