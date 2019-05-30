南僑配發每股2.7元現金股利　陳飛龍：2020年目標營收上看200億

▲食品大廠南僑今（30）日舉行股東會，南僑集團會長陳飛龍表示，中美貿易戰挑戰仍劇，但南僑有信心能將危機變轉機。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠南僑今（30）日舉行股東會，由南僑集團會長陳飛龍親自主持，會中通過配發每股2.7元現金股利；展望後市，陳飛龍表示，中美貿易戰挑戰仍劇，但有信心能將危機變轉機，南僑2020年目標營收可望突破200億元大關。

深耕泰國市場多年的南僑集團，在泰國成立泰南僑，有鑑於泰國是世界米倉，將泰國米做成米果外銷大受歡迎，過去五年營收平均成長幅度超過三成，集團決定再擴建新廠打造嬰兒米果產線，搶攻大陸的婦幼市場。

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「白人食品行業雖然很大、品牌很強，但用米做產品還不是很強，勢必要從我們這裡得到幫助，所以南僑能做到ODM的生意，相關製造技術也還在自己手裡，技術還是一直領先。」陳飛龍說。

南僑主管表示，集團斥資50億元在泰國打造米果生產線和廠房建置，新產線預計明年初投產，屆時泰國公司占集團營收比重，將從現有的14%提升至20%以上。

法人分析表示，南僑受惠於大陸市場消費升級，以及大陸工廠稼動率逐步提升，成本下降將有利於營益率改善，加上泰國新廠產能挹注、人民幣兌美元匯率走勢將緩貶，可望挹注南僑今年的獲利表現。

