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影／17樓冷氣機突墜落！13樓工人慘遭重擊「當場墜1F」斃命

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名工人27日在社區大樓的13樓安裝冷氣機時，突然遭到17樓墜落的冷氣機擊中，隨後掉到地面1樓當場死亡。經過警方初步調查，造成此次憾事的原因是，17樓的工人在安裝過程中操作不當所致，相關部門目前也正在調查是否還存在其他因素導致悲劇發生。

綜合陸媒報導，事發在浙江省溫州市甌海區的「匯豪錦園」社區，一名冷氣安裝工人27日工作期間，將身體從室內探出室外，準備安裝13樓冷氣機；不料同棟大樓的17樓也有工人正在進行一樣的工程，結果因為不明原因，冷氣機突然從17樓墜下砸中13樓的工人，造成死亡命案。

▼冷氣機墜落導致安裝工人斃命。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

▲▼冷氣機墜落導致安裝工人斃命。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

報導指出，遇難的冷氣安裝工人是36歲的唐姓男子，影片可見，當他被擊中後，連同17樓的冷氣機一起墜落到地面，使得現場散落了零件，自己則不幸喪命。事發後警方已介入調查，並且立刻帶走了兩名在17樓工作的安裝工人，想查明事故原因。

網友看完後紛紛表示，「以後應該禁止上下樓同時施工作業的」、「安全意識淡薄才會釀禍」、「現在的工人好像都不會綁安全繩了」、「可憐兩個家庭」、「社區大樓瞬間成為凶宅」、「這算是另類同業競爭嗎？」、「飛來橫禍…」。

▼冷氣機零件散落滿地，工人則倒在地上一動也不動。（圖／翻攝自新京報我們視頻） 

▲▼冷氣機墜落導致安裝工人斃命。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

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關鍵字：冷氣機,安裝工人,墜樓,冷氣,施工,匯豪錦園,社區

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