恩智浦攜FatPipe　推SD-WAN解決方案

▲荷蘭半導體廠恩智浦。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

荷蘭半導體廠恩智浦（NXP）與FatPipe Networks宣布合作，FatPipe用於分支路由器（branch routers）的SD-WAN客戶端已完成遷移，可在NXP Layerscape系列64位元網路處理器上執行。

FatPipe Networks是軟體定義廣域網路（SD-WAN）技術發明者，握有11項美國專利和180餘項和多路徑、軟體定義網路和寬頻網路選擇性加密的技術要求權。

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這項合作意味著系統業者與企業客戶在針對其SD-WAN需求挑選分支路由器硬體時，能有更多不同價位、功率和效能的產品可供選擇。

SD-WAN是軟體定義網路（SDN）技術的一種特殊應用，適用於寬頻網路、4G、LTE、或MPLS等廣域網路連結，可連接相距甚遠的企業網路，包括分公司和資料中心。SD-WAN讓企業減少對專屬硬體的依賴，並在使用較低廉的網路連線和MPLS等較昂貴的定點存取線路間取得平衡。

NXP Layerscape系列處理器則是以Arm核心為基礎，將效能延伸至最小尺寸規格 （form factor），從低功耗單核心網路到支援100Gbps吞吐量（throughput）的高效能16核心裝置。

恩智浦半導體數位網路事業部副總裁Noy Kucuk表示，此項合作展現持續增長的企業用戶內部（premise）解決方案生態系統，提供客戶更廣泛的加值方案。

FatPipe Networks執行長Ragula Bhaskar表示，與NXP合作推出首款奠基於ARM處理器上執行的SD-WAN解決方案，展現FatPipe技術的靈活性與處理器獨立性，為供應商、企業、和零售業者提供多功能uCPE解決方案。