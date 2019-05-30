不服被判8年定讞　大同前董座林蔚山：完全無法接受



▲大同公司董事長林蔚山（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

大同公司前董事長林蔚山涉嫌掏空大同一案，最高法院昨（29）日駁回上訴，林蔚山被判8年徒刑，全案定讞。而林蔚山透過大同公司也在昨日晚間發出「沉痛聲明」，表示對最高法院的駁回判決非常遺憾也「完全無法接受」，強調自己是受害人，現在還是保證人繼續承擔債務，已經向監察院陳情，請求調查新竹商銀。

大同公司代前董座林蔚山發出聲明，表示對最高法院的駁回判決非常遺憾也完全無法接受。判決說林蔚山為了脫免債務，把債務轉嫁給大同，林蔚山說這完全不是事實，因為到現在為止自己還是保證人繼續承擔債務，說自己沒有脫免任何一毛錢的債務。

林蔚山表示，新竹商銀的職員已經承認了與通達公司的周雲楠勾串作假交易，結果周雲楠輕判，銀行職員連被起訴都沒有。林蔚山說，銀行職員提供假發票給周雲楠洗錢到海外，借款到期無法清償，新竹商銀稽核已查獲，但擔心追償會成呆帳，銀行董事會竟批准用借新還舊契約代通達公司清償。

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▲通達案大同（2371）前董事長林蔚山判刑8年定讞，林蔚山昨日晚間發布聲明喊冤，「完全無法接受」，希望重新調查本案。

林蔚山也說，隨後相關人等和周雲楠共同設計營造通達公司經營良好假象，以引誘其他銀行貸款，尙投投資以及自己擔任保證人。「如果自己知道是假交易，怎麼可能去當保證人？」

林蔚山說自己提出告訴，調查局當初是以洗錢防制法和違反銀行法移送，但檢察官曲解洗錢防制法，這兩個部分通通不處理。「反而以背信罪起訴，最後被害人反而變成被告，極其不公平。」

林蔚山說已經向監察院陳情，請求調查為什麼銀行明知通達假交易，仍以契約自由掩蓋不法洗錢，准許借新還舊，甚至表明要求周雲楠去吸引其他投資人及銀行轉貸。

林蔚山強調，銀行配合周雲楠這麼做，這麼多銀行的徵信人員都被周雲楠和新竹商銀給設計騙了，自己能有什麼能力比銀行有更強的徴信能力。因此他強烈希望，本案要重新調查清楚，還給正直誠信的企業家清白，希望司法重新建立公正公平的處理，以還給人民對司法的信心。