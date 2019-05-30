大立光、台積電雙王穩盤　台股逆勢向上早盤漲近40點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管美中貿易僵局讓美股跌至12周低點，加上債市走勢也進一步衝擊投資人信心，不過在大立光與台積電今（30）日開紅盤、力拼反彈下，台股不畏美股壓力，集中市場加權指數開盤小漲5.34點，以10,307.12點開出，在電子與金融類股回神領軍下，早盤指數緩步向上墊高，漲點近40點，目前指數最高超過10,340點。

美中貿易戰加劇，讓全球股票、公債殖利率與大宗商品價格同步走低，美債再現殖利率曲線倒掛，且美國10年期公債殖利率持續走低，一度降至2.238%，創2017年9月以來新低，與3個月期公債殖利率差不斷拉大，已達12年來最大差距。

美中貿易衝突、美國制裁華為等事件高度不確定性，並且可能波及蘋果產品的銷售，今晨美股四大指數收黑。美股道瓊指數下跌221.36點，或0.87%，收25126.41點。那斯達克指數下跌60.04點，或0.79%，收7547.31點。標普500指數下跌19.37點，或0.69%，收2783.02點。費城半導體指數上漲5.27點，或0.41%，收1305.57點。

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法人指出，在美中貿易戰不確定下，建議投資人將內需、傳產類股比重加高，降低電子股持股比重。