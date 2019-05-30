仍不放棄！華為高管：願意與美國政府進行資安協商

▲華為（Huawei）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

華為近期可說是相當不好過，對此，該公司美國的首席安全官29日向外媒透露，稱華為願意採取措施，以解決美國對於華為可能侵害該國國家安全的疑慮。

據CNBC報導，華為的美國首席安全官Andy Purdy表示，「在不同國家裡，華為要與各個不同的政府就他們所提出的保障框架談判，以確保這些政府能獲得需要」他舉例，有些國家會對政府的採購、關鍵基礎建設有所要求，Andy Purdy認為，若是華為不對這些風險緩解措施持開放態度，他將會感到驚訝。

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華為已在今年3月分對美國政府提起訴訟，該公司認為美國禁止政府機構購買其設備的禁令違憲，正在尋求簡易判決。華為近期被美國商務部列入貿易黑名單，對此，曾任美國國土安全部網路部門官員的Andy Purdy認為，目前美國政府並未展現願意與華為談判的態度，「華為現在所面臨的情況，就是美國與中國大陸之間的地緣政治衝突所造成的。」

而被問到先前《華爾街日報》在報導中稱華為的崛起是靠著抄襲、盜竊技術等不道德的方式，Andy Purdy表示，「我不會原諒華為過去的行為」但他認為華為的許多盟友已經選擇不理會來自美國政府的巨大壓力，因為他們都認為協商可以解決國家安全問題。