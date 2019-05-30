聖暉股東會配息15元創新高　迎中美貿易轉單

▲聖暉董事長梁進利。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

無塵室機電工程廠聖暉（5536）29日股東會通過去年盈餘分配，將配發現金股利15元，創歷年新高記錄。聖暉董事長梁進利表示，在中美貿易戰影響下，公司可望因台商回流及往東南亞遷廠而受惠，迎轉單效應，預估今年維持穩定成長。

聖暉的客戶群相當廣泛，目前主要服務項目有四大主軸，分別是機電空調整合、無塵室工程、TURNKEY服務（施工管理）和高科技製程設備整合等。其中，看好濕製程清洗設備，未來聖暉能為產業提供更多服務，扮演產業推手的角色。

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聖暉去年全年度營收為142.21億元，年增24.33％，每股獲利為19.52元，每股配發15元現金股利，三項皆創下歷史新高。

第1季營收為27.6億元，年減9%；營業毛利為5.87億元，年增2.4%，毛利率21%，年增2個百分點，稅後盈餘2.94億元，年增25%，EPS為4.33元。第1季營收雖略減，但因小型工案週轉快致毛利率較高及匯率等因素，獲利與毛利率反而呈現成長。

展望今年，梁進利表示，短期雖受貿易戰干擾，大陸半導體廠的設備進駐確實有遞延2到3個季度，然而台商回流及遷徙也為聖暉帶來商機，料今年將維持穩定成長。