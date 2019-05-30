台達電Computex秀8K綠劇院　展低碳解決方案

▲台達電品牌長郭珊珊。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台達電於COMPUTEX 2019展出各式低碳、智慧解決方案，並以8K投影技術打造一座8K綠劇院，讓參展者體驗台達電在智慧城市生活中的互聯生智新應用。

台達電執行長鄭平表示，城市邁向低碳、智慧已是全球趨勢，可從建築、交通、資通訊基礎設施三大領域著手，台達電以物聯網爲基礎，串聯暖通空調、照明控制、安全監控、區域控制、基礎設施等技術，打造出整合式的樓宇管理平台。

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鄭平表示，因應快速成長的電動車充電需求，台達電也開發出V2H/V2G雙向電動車充電設備，讓城市電力調度更具彈性。而在能源使用需求日增的資通訊領域，台達電台北總部及蘇州的吳江兩處資料中心，都因為應用自身基礎設施方案，都成為綠建築協會LEED認證的機房。

台達品牌長郭珊珊表示，劇院是創意展現的舞台，也是城市中人們生活休憩的空間。台達8K綠劇院採用全球領先的雷射8K投影機，並結合樓宇自動化科技，同時劇院內應用室內環境品質及智慧安防監控解決方案，搭配可視化管理軟體，打造出以人為本、安全舒適的觀影空間。

劇院外微電網展示區，整合可再生能源應用、儲能系統及電動車充電，彈性調度電力、滿足城市多元電力需求。此次也展出獲台灣精品獎肯定的AC Mini Plus電動車充電器，能透過網路連結後台管理系統，提供多項延伸的物聯網應用服務。

台達生活館更展示一系列消費性產品，包括支援多裝置充電的USB-C萬用充電器Innergie 45H，以及結合LED投影機與揚聲器的Vivitek Qumi Z1H，此外，壁掛式全熱交換器使用省電直流馬達、具備高效雙重過濾網並能自動監測室內PM2.5等空氣品質，也同步展出。

▼台達電執行長鄭平（左）。（圖／業者提供）