瘋電影／柏林我愛你　找個理由修復傷害重建情感並不難

文／賴賴







瘋言瘋語：

從故事大綱可以看出，這是一個置死地而後生的概念電影，從開始自殺男開車要去自殺，被德國之光～汽車給救了小命，電影趣味創意十足，也內含了德國人性化的高科技，而母女永遠合不來，似乎也象徵東西德分裂，卻為了下一代而統一了，差點亂倫的大叔，因為有愛，使瘋狂的女兒止步傷害彼此，也是東西德隱喻。每段電影都有巧思，難怪能夠說服這麼多好萊塢一線參與，不過就是太貪心，內容太多，瑣碎而無法凝聚情感，所以不好看懂，立意甚佳。

東西德統一是一件非常大的喜事，而西德竟然願意讓柏林成為首都，這也象徵著西德人的大肚，政治必須在人民有高端民主素質才能完整前進，畢竟民主法治是由人民選擇出來的，台灣人民的民主素質顯然偏低，容易被煽動，兩黨利己主義大於為民服務，政治黑手伸入校園操作，深入鄉村耍弄，希望這股低級民主風潮，千萬別吹向德國。

在德國，政治論壇節目是無法生存的，老百姓會主動不看，讓收視率死亡，這種人民素養，我也想說，柏林我愛你。





片 名：柏林我愛你

英文名稱：IBerlin I Love you

類 型：愛情、劇情

上映日期：2019-05-03

片 長：120分鐘

導 演：彼得契爾森(Peter Chelsom) 、 費南多艾姆布克(Fernando Eimbcke) 、 丹尼賴維(Dani Levy) 、 瑪希泰傑汀(Massy Tadjedin) 、 黛安娜艾格倫(Dianna Agron)

演 員：綺拉奈特莉(Keira Knightley) 、 海倫米蘭(Helen Mirren) 、米基洛克(Mickey Rourke) 、 路克威爾森(Luke Wilson) 、吉姆史特葛斯(Jim Sturgess) 、 迪耶哥路那(Diego Luna) 、夏洛特勒彭(Charlotte Le Bon)

國 家：德國

語 言：英語、德語

發行公司：采昌

劇情大綱

這個城市，讓你重拾愛的勇氣

柏林，一個從灰燼中重生的城市，日復一日上演著美麗的相遇。充滿理想的社工（綺拉奈特莉飾演）將無人看顧的男孩帶回家中，意外成為和母親（海倫米蘭飾演）和解的契機。

風流倜儻的大叔（米基洛克飾演）與神秘美女在酒吧邂逅，不料差點犯下人生中最大的錯誤。

失戀男子（吉姆史特格斯飾演）來到柏林尋死，卻意外被一台高智能二手車拯救。瀕臨崩潰邊緣的美國名導（路克威爾遜飾演），在柏林找回對愛情的信仰。

16歲男孩在河邊邂逅了美麗的跨性別者（迪耶哥路那飾演），兩人透出曖昧氣息。握有機密的工程師（伊萬瑞恩飾演），在計程車上遭到不明人士追趕。

女歌手（帕菲爾科恩飾演）遇上扮成天使的街頭藝人，他們在柏林的角落相遇、相愛，用愛與藝術串起這個城市中的人們，乘著夢想展翅高飛，重新拾起對愛的激情與勇氣…。

▲和母親一直溝通不良，其實母親是非常關心女兒的。

▲被BMW秘書救了一命之後，愛上BMW。

▲風流老翁在酒吧把妹，差點誤上女兒。



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