2019高校畢業歌票選／竹南高中《挖ㄟ希望》

《挖ㄟ希望》

作詞：徐唯淳

作曲：徐唯淳

演唱：徐唯淳、李心為、徐宇謙

請繼續往下閱讀...

創作理念：

在高中三年，身邊的人有人離開，有人留下。對於我們曾經認為可以跟自己當一輩子朋友的人，試過無數次挽回，然而，我們也無法再回頭，只能謝謝曾經一起走過。在人生的旅途中 我們會遇見各種人，每一次的相遇 都是最好的安排，總能讓自己成長一些。希望聽到這首歌，能多少想起那些曾經或現在陪在身邊的人。

歌詞：

浩瀚宇宙中 星空閃耀著不過

走過時間的沙漏

卻想怎麼往回走

交叉的路口 我們擦肩而過

想起我們那年默師說一切從頭

不要再回頭

謝謝你們陪我走過

以後的路還很多

從此以後

黑暗的時候 微笑堅持不放殊榮

不願再 獨自站在路口

是我的希望（台語）

椰林大道中 望著時間在穿梭

瘋狂蠢事的念頭

因你而不曾少過

今日的問候 別離時的回眸

一直到將來我們成熟

才會想通

不要再回頭

謝謝你們陪我走過

以後的路還很多

從此以後

黑暗的時候 微笑堅持不放殊榮

不願再 獨自站在路口

是我的希望（台語）

在歡笑化成淚水

心裏繫成留言

來不及說聲再見

當黑白攤開兩面

唇槍浴火成蝶

不散不見

當我張開手

擁抱過去的每分鐘

眼淚已止不住的流

若能掌握

人生每個錯

遺憾遠飛皓月當空

誰保證好的是他或我

或許不同