2019高校畢業歌票選／馬公高中《逐浪》

作詞：陳宥禎、陳宥慈

作曲：陳宥禎

演唱：李欣倫、楊子杰、陳宥慈、楊棕華

創作理念：

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走在熟悉的校園內，珍貴的高中三年，有許多不願忘卻的美好回憶，我們用這首歌來將這些寶物記在心裡，用隨口可唱的旋律來敘述我們高中三年的記憶。

歌詞：

（主歌）

右手拿著我們的相片

青澀的 笑顏

黃昏下蜿蜒的操場邊

許下的 諾言

奮力揮灑汗水的瞬間

多麼的 懷念

偏偏要在這時候離別

忍不住 流淚

成群海鷗盤旋

微鹹的海風就讓他去吹

翻開畢冊那頁

手寫的從前 令人哽咽

（副歌）

望著遙遠蔚藍海平面

回憶以前 種種苦辣酸甜

熟悉學校的風景歲月

往事想起不禁淚流滿面

踩著純白皎潔沙岸邊

前進未來 迎向各種考驗

追逐著 那無止盡的漫長的海岸線

逐浪航向下一個里程碑

（RAP）

出生在這美麗的地方

背負著所有家人的期望

時間過的這麼倉促

感謝所有師長在路上的幫助

熾熱的愛喚醒多少人的迷惘

腐朽般的緣分該如何遺忘

經過三年所打造的地基

讓我通過這成長的洗禮

爬上T O P

叫我G O D

每個地方都是我的memory

所有事情我絕對刻在心底

轉眼就要畢業必須離開這裡

這夏季 在一起

提起筆 不逃避

要努力 做自己

要堅毅 不放棄

守護著我們共同回憶