2019高校畢業歌票選／台南二中《走》

《走》

作詞:陳柏邑 程子瑋 魏泓寬

作曲:謝承洧 古耘碩

演唱:謝承洧 古耘碩 吳柏昇 吳秉昭 薛玉琴 魏泓寬

創作理念:

在青春這條道路上,我們走得跌跌撞撞。高中三年,經歷許多難以適應的難題,因此我們把這些黑暗以rap的形式呈現在歌曲當中,或許在大人眼中這僅是憤世嫉俗,但卻是最年輕的喊聲。不論過程多麼坎坷,我們都會像歌詞所說的一樣不再徬徨,勇於追逐光的方向,迎接我們最後的模樣。

請繼續往下閱讀...

歌詞:

閃過多少花火 是關於我們的羈絆

眼看著夢想正揚起帆 在這座城市裡我也曾迷失過自己

但慶幸 我們曾經相遇

走過多少光景 眼前是你們的身影

日子馬不停蹄 我也曾想過要放棄

遺憾和失去 止不住眼淚的痕跡

卻慶幸 我們曾經相遇

不要失望 還沒到人生的中場

夢想 正等著我們前往

不要害怕 沒有到不了的地方

約好了 像往常一樣 去到哪 你都在身旁

*歌唱著年少時的輕狂 是我們所期望

因為我們不再徬徨 變得不再一樣

追逐光的方向 黑暗擋在前方

別再害怕就算跌跌撞撞 是我們最後的模樣

當我踏進校園 同學都向我喊冤

掃地時間 旁邊的我怎麼那麼閒

我也只發現 落葉漸漸地消失不見

回頭一看 what’s up man 好多木椅在那邊

早上 被記遲到 無關緊要 因為這是種榮耀

老師知道 說 這個你也拿來炫耀

我有一個夢 當個創世神 作個伐木工 噴水池施工

滿溢的荷包到頭來全是一場空

這三年 不斷地 不斷地 不斷地在分班

曾幾何時 我也想與你們共患難 Yo,my friend ,you’d better listen

dragon scholar double ships, 你講聽無 我講不要緊 Let’s forget it

如今 我們即將奔向通往未來的路 也許你會感到精神恍惚

圍繞著過多的迷惘 Hold on 別再去想 等你的我們在前方

年少時的輕狂 是我們所期望

因為我們不再徬徨 變得不再一樣

追逐光的方向 黑暗擋在前方

別再害怕就算跌跌撞撞 是我們最後的模樣

年少時的輕狂 是我們的期望

不再徬徨 變得不再一樣

Repeat*

是我們最後 一場