2019高校畢業歌票選／平鎮高中《鎮值青春》

《鎮值青春》

作詞：林語瑄

作曲：林語瑄

演唱：林語瑄、林芷萱、涂惠淇

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創作理念：

踏進鎮高的那一天起，

只屬於我們青春的回憶開始累積。

每天說的早安、再見；

每天在眼前的笑臉，再過不久即將變成懷念。

往夢想道路上前進的我們，踏上不同的路，

也許永久分別...也許還會再見。

只願，

正值青春的我們，

不存後悔，

且能翱向那片屬於自己的藍天。

歌詞：

腦海總會浮現 離別的實現

彷彿彼此早已 經相距遙遠

三年美好時間 充斥在你我身邊

畢業後會想念 每天說的再見

腦中閃過畫面 同學之間的笑臉

謝謝你的每天 參與我每個瞬間

夢想會實踐 不管多少時間多少夢魘

不久將看見 努力過後收割的美

抬頭看看吧 這片藍天

牽著手去闖 未來世界

我們會到達 想去的終點

青春在這實現

夢想會實踐 不管多少時間多少夢魘

不久將看見 努力過後收割的美

抬頭看看吧 這片藍天

牽著手去闖 未來世界

我們會到達 想去的終點

青春在這實現

抓住的夢想 別輕易改變

最終的離別 就在今天

一起去懷念 這三年歲月

青春在這實現

也許總是想著

那些心酸挫折 無法向前

但是總有一天

能帶著勇氣往前追

抬頭看看吧 這片藍天(麗日出航 鎮高冉立)

牽著手去闖 未來世界(風華飛揚 流金燦爛)

我們會到達 想去的終點(到達終點)

青春在這實現

抓住的夢想 別輕易改變(青青子衿 昂首闊步)

最終的離別 就在今天(昂首闊步 向藍天)

一起去懷念 這三年歲月

青春在這實現

抓住的夢想 別輕易改變

最終的離別 就在今天

一起去懷念 這三年歲月

青春在這實現

青春在這實現

劃下三年 句點